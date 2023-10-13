США и ЕС создают «стальной клуб»

Соединенные Штаты и Евросоюз договорились создать единую тарифную зону, которая будет вводить тарифы и пошлины на импорт стали и алюминия из «нерычночных» экономик, к которым они относят, в первую очередь, Китай.

3 октября стороны, сообщает Politico, подписали предварительное соглашение о введении тарифов на ввоз стали и алюминия из стран, не входящих в «стальной» союз размером в 25% и 10% соответственно. Обращает на себя внимание то, что точно такие же тарифы собирался вводить пять лет назад тогдашний президент США Дональд Трамп. Причем, они тогда предназначались не только для китайских металлургов, но и для производителей стали и алюминия из ЕС.

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Идея создания «стального» клуба возникла в Вашингтоне и Брюсселе во время поиска компромиссов в спорах о стали и алюминии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, один из главных сторонников 13-страничного документа, не скрывает, что новый клуб будет направлен против Китая, который, напомним, является безусловным лидером на глобальном рынке стали. Достаточно сказать, что на долю китайских металлургов приходится почти столько же стали, сколько выплавляют их коллеги-конкуренты из всех остальных стран, вместе взятых!

Информация о «Глобальном соглашении по стали и алюминию» появилась за неделю до того, как президент Байден будет принимать в Вашингтоне 20 октября Урсулу фон дер Ляйен и президента Евросовета Шарля Мишеля. Брюссель организовал утечку информации о том, что на встрече в Белом доме скорее всего будет подписано Соглашение о тарифах на сталь и алюминий и фактическом создании «стального» клуба, который в лучших протекционистских традициях, идущих вразрез с принципами свободного рынка, защитит своих металлургов от конкурентов из других стран и, в первую очередь, из Поднебесной при помощи тарифов. Главная задача – убедить китайских и иных чиновников отказаться от госсубсидий металлургам для повышения их конкурентоспособности на международных рынках.

Казалось бы, компромисс найден и остается только радоваться дальновидности европейских политиков, избежавших нового конфликта со Старшим братом, но не все так просто. Европейские металлурги считают, что компромисс найден за их счет, и утверждают, что Урсула фон дер Ляйен защищает не их, а скорее американских металлургов. Поэтому во многих европейских столицах проектом соглашения недовольны. Особенно это относится к странам с развитой металлургией.

Следует также отметить, что американо-европейскому соглашению по стали и алюминию едва ли обрадуются и в ВТО. Конечно, стальной клуб открыт и для всех желающих, но только при соблюдении 6 критериев, которым должны соответствовать кандидаты. Один из них, например, гласит, что власти кандидата не должны вводить ограничения на экспорт стали и алюминия и продукции, связанной с металлургией.

Никто в Брюсселе и Вашингтоне особо и не скрывает, что Соглашение по стали и алюминию направлено против Китая, который еще в начале августа ввел ограничения на вывоз галлия и германия, двух металлов, необходимых в производстве чипов. Кстати, Индонезия запретила экспорт никеля, ключевого компонента нержавеющей стали.