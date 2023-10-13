Товарооборот между Китаем и Россией вырос почти на 30%

Товарооборот России с Китаем по итогам девяти месяцев вырос на 29,5%, до $176,4 млрд. При этом поставки между КНР и CША на протяжении первых трех кварталов сократились на 14% в годовом выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.

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В январе-сентябре Китай ввез в Россию товаров на $81,4 млрд, что на 56,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Поставки из РФ в КНР выросли на 12,7%, составив $94,9 млрд. Только в сентябре товарооборот между двумя стран достиг $21,1 млрд: Россия ввезла в Китай товаров на $11,5 млрд, Китай в РФ — на $9,6 млрд.

За весь 2022 год товарооборот между Россией и Китаем составил рекордные $190,271 млрд.

По данным китайской таможни, товарооборот с CША сократился за отчетный период на 14% в годовом выражении, составив $495,9 млрд. Поставки из Китая в США снизились на 16,4%, до $372,2 млрд, из США в Китай — на 6%, до $123,7 млрд.