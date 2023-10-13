У правительства появились деньги для ускорения строительства дорог по всей европейской части РФ

С целью ускоренного финансирования строительства автотрасс до конца года из резервного фонда правительства дополнительно выделяется 57 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал 12 октября глава правительства Михаил Мишустин.
Анонсируя это решение на заседании правительства в четверг, 12 октября, Михаил Мишустин отметил: «Это поможет сделать города и населённые пункты нашей большой страны более удобными и комфортными для людей и бизнеса». Работы, включающие также строительство объектов дорожной инфраструктуры, ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Средства будут разделены на три транша. Первый, в размере более 2,7 млрд рублей, предназначен для предоставления межбюджетных трансфертов Башкирии, Мордовии и Орловской области.
В Башкирии за счет федерального финансирования до конца 2023 года планируется завершить строительство нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал». В Мордовии федеральные средства позволят продолжить строительство участка дороги и путепровода на Пролетарской улице в Саранске. А в Орловской области — закончить реконструкцию Красного моста через Оку в Орле.
Второй, куда более объемный транш размером более 46,5 млрд рублей необходим для опережающего финансирования работ на федеральных автотрассах. Средства пойдут в том числе на строительство и реконструкцию нескольких участков трассы М-7 «Волга», а также трасс М-5 «Урал», М-10 «Скандинавия», Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ», Р-21 «Кола», автодороги А-290 Новороссийск — Керчь, создание кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны в Калининграде, реконструкцию кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. В целом опережающее финансирование даст возможность повысить техническую готовность 18 отрезков трасс общей протяженностью 576 км.
Третий транш — 7,7 млрд рублей обеспечит ускорение капитального ремонта федеральных автодорог на участках общей протяженностью 104 км. Так, до конца 2023 года будет расширен участок трассы М-9 «Балтия» в Тверской области на подъезде к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, а также участок дороги А-280 в Ростовской области на подъезде к новым регионам.
«К счастью, — комментирует новость председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, — мы в целом научились строить качественные дороги с необходимым инженерным обеспечением. Поэтому можно только приветствовать ускоренное развитие дорожной сети, прежде всего в промышленных регионах. Это реальная адаптация российской экономики к новым условиям функционирования, в том числе в плане индустриального развития и изменения направлений внешнеэкономической деятельности.
Эксперт констатирует, что сейчас необходимо срочно формировать большую несырьевую экономику, чтобы обеспечивать решение социальных задач. На эти цели, по его мнению, денег в России более, чем достаточно, в том числе в резервах правительства и Центробанка.
Строительство всегда напрямую зависит от финансирования, отмечает председатель совета директоров ГК «Праймкей», член генсовета «Деловой России» Олег Малахов, и тем более, если это масштабные строительные работы федерального значения. «Поэтому можно только приветствовать выделение средств в ускоренном режиме. Уверен, что несмотря на дефицит рабочих рук, подрядчики смогут найти решения, как обеспечить реализацию поставленных планов. И такой формат взаимодействия пойдет всем на пользу: строителей обеспечит необходимым для развития финансированием, а государство и граждане получат новые качественные дороги», — указывает эксперт.
«У нас самая большая страна в мире, — продолжает тему SEO компании Stekbike Илья Сильницкий. Большие территории связаны ограниченным количеством транспортных артерий. В некоторые области куда проще попасть по морю или по воздуху, чем на автомобиле. Поэтому любое финансирование строительства автотрасс и объектов дорожной инфраструктуры может принести несколько преимуществ, тем более ускоренное».
Одним из самых важных в текущей ситуации является экономический аспект, считает Илья Сильницкий. Например, улучшение инфраструктуры и транспортной сети прикаспийского региона поможет улучшить логистику при торговле с прикаспийскими государствами. Обновление дорог в Калининградской области нужно в том числе и для обмена товаров с балтийскими портами и терминалами, поможет в ускоренном порядке улучшить снабжение нашего анклава в Европе.
«В целом, я думаю, что ускоренное финансирование сейчас нужно для укрепления связей внутри страны, в том числе для улучшения доступа на внутренний рынок товарам, которые производятся внутри страны, на удешевление грузоперевозок и, конечно же, на внутренний туризм», — заключает Илья Сильницкий.