У правительства появились деньги для ускорения строительства дорог по всей европейской части РФ

С целью ускоренного финансирования строительства автотрасс до конца года из резервного фонда правительства дополнительно выделяется 57 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал 12 октября глава правительства Михаил Мишустин.

Статья по теме: Новые трассы — новые сметы

Анонсируя это решение на заседании правительства в четверг, 12 октября, Михаил Мишустин отметил: «Это поможет сделать города и населённые пункты нашей большой страны более удобными и комфортными для людей и бизнеса». Работы, включающие также строительство объектов дорожной инфраструктуры, ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Средства будут разделены на три транша. Первый, в размере более 2,7 млрд рублей, предназначен для предоставления межбюджетных трансфертов Башкирии, Мордовии и Орловской области.

Статья по теме: Пятилетка автодора: новые трассы, мосты и обходы городов

В Башкирии за счет федерального финансирования до конца 2023 года планируется завершить строительство нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал». В Мордовии федеральные средства позволят продолжить строительство участка дороги и путепровода на Пролетарской улице в Саранске. А в Орловской области — закончить реконструкцию Красного моста через Оку в Орле.

Второй, куда более объемный транш размером более 46,5 млрд рублей необходим для опережающего финансирования работ на федеральных автотрассах. Средства пойдут в том числе на строительство и реконструкцию нескольких участков трассы М-7 «Волга», а также трасс М-5 «Урал», М-10 «Скандинавия», Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ», Р-21 «Кола», автодороги А-290 Новороссийск — Керчь, создание кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны в Калининграде, реконструкцию кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. В целом опережающее финансирование даст возможность повысить техническую готовность 18 отрезков трасс общей протяженностью 576 км.

Третий транш — 7,7 млрд рублей обеспечит ускорение капитального ремонта федеральных автодорог на участках общей протяженностью 104 км. Так, до конца 2023 года будет расширен участок трассы М-9 «Балтия» в Тверской области на подъезде к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, а также участок дороги А-280 в Ростовской области на подъезде к новым регионам.

«К счастью, — комментирует новость председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, — мы в целом научились строить качественные дороги с необходимым инженерным обеспечением. Поэтому можно только приветствовать ускоренное развитие дорожной сети, прежде всего в промышленных регионах. Это реальная адаптация российской экономики к новым условиям функционирования, в том числе в плане индустриального развития и изменения направлений внешнеэкономической деятельности.

Эксперт констатирует, что сейчас необходимо срочно формировать большую несырьевую экономику, чтобы обеспечивать решение социальных задач. На эти цели, по его мнению, денег в России более, чем достаточно, в том числе в резервах правительства и Центробанка.

Строительство всегда напрямую зависит от финансирования, отмечает председатель совета директоров ГК «Праймкей», член генсовета «Деловой России» Олег Малахов, и тем более, если это масштабные строительные работы федерального значения. «Поэтому можно только приветствовать выделение средств в ускоренном режиме. Уверен, что несмотря на дефицит рабочих рук, подрядчики смогут найти решения, как обеспечить реализацию поставленных планов. И такой формат взаимодействия пойдет всем на пользу: строителей обеспечит необходимым для развития финансированием, а государство и граждане получат новые качественные дороги», — указывает эксперт.

«У нас самая большая страна в мире, — продолжает тему SEO компании Stekbike Илья Сильницкий. Большие территории связаны ограниченным количеством транспортных артерий. В некоторые области куда проще попасть по морю или по воздуху, чем на автомобиле. Поэтому любое финансирование строительства автотрасс и объектов дорожной инфраструктуры может принести несколько преимуществ, тем более ускоренное».

Одним из самых важных в текущей ситуации является экономический аспект, считает Илья Сильницкий. Например, улучшение инфраструктуры и транспортной сети прикаспийского региона поможет улучшить логистику при торговле с прикаспийскими государствами. Обновление дорог в Калининградской области нужно в том числе и для обмена товаров с балтийскими портами и терминалами, поможет в ускоренном порядке улучшить снабжение нашего анклава в Европе.

«В целом, я думаю, что ускоренное финансирование сейчас нужно для укрепления связей внутри страны, в том числе для улучшения доступа на внутренний рынок товарам, которые производятся внутри страны, на удешевление грузоперевозок и, конечно же, на внутренний туризм», — заключает Илья Сильницкий.