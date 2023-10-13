В августе инвесторам выделили более 50 гектаров земли в Москве для масштабных инвестпроектов

Новые школы, офисы, производства и объекты здравоохранения будут построены в столице в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Для этого власти города выделили инвесторам более 50 гектаров земли в аренду в августе. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице в течение пяти лет появятся дополнительные объекты образования и здравоохранения, офисные центры и производственные предприятия. Их общая площадь превысит 400 тысяч квадратных метров», – рассказал заммэра.

Землю без торгов под масштабные инвестиционные проекты компании могут получить в Москве с 2016 года. Статус МаИП присваивается объектам, направленным на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, новые объекты появятся в семи административных округах столицы. Будут построены две школы на 825 и 800 мест на участках общей площадью 2,7 гектара в районах Бирюлево Восточное и Дмитровский. Возведут стационарный комплекс для скорой помощи на участке на 0,7 гектара земли в районе Беговой. Офисные центры появятся в Хамовниках и Обручевском районе. Под предприятия выделили более чем 30 гектаров в Троицком, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах столицы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, инвесторы построят пищевой кластер, где разместится сразу несколько производств продуктов питания. В рамках двух других проектов предполагается построить предприятия по выпуску строительных материалов и косметических средств. На этих объектах создадут свыше 3 тыс. рабочих мест.