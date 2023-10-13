В Госдуму внесён проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ

В нижнюю палату российского парламента внесён законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом сообщил глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам парламентария, его соавторами выступили практически все депутаты Госдумы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября, передаёт агентство «Интерфакс».

Как отметил Слуцкий, принятие закона не означает выхода из ДВЗЯИ, в том числе денонсацию или приостановление действия.

«Россия продолжит выполнять все свои обязательства по Договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, – подчеркнул лидер ЛДПР. – Но речь идёт об обеспечении национальных интересов».

Дератификация Договора российской стороной, подчеркнул он, восстановит паритет и станет «зеркальным» ответом на позицию Вошингтона, которые в течение почти четверти века затягивают ратификационные процедуры этого важнейшего для обеспечения глобальной безопасности Договора.

Ранее «Эксперт» писал, замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи в Госдуме с заместителем главы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошевым заявил, что возобновление Москвой ядерных испытаний после отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) возможно лишь после проведения таких испытаний Вашингтоном.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

«Это вопрос депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – сказал Путин.

