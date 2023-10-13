В Москве школьникам бесплатно помогут определиться с будущей профессией

Региональный центр профориентации для детей и молодежи «Проект. Карьера» открыли на базе опорного вуза особой экономической зоны Москве - национального исследовательского университета «МИЭТ». По планам, участниками проекта станут свыше 1,5 тыс. школьников в год. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Специалисты центра помогут молодым людям определиться с будущей профессией и обеспечат поддержку в достижении карьерных целей. По словам Овчинского, в проекте могут принять ученики 5–11 классов. Все мероприятия и услуги бесплатные. Школьники с техническим профилем смогут посещать экскурсии по промышленным предприятиям. В проекте готовы принять участие свыше 15 компаний, а четыре предприятия уже проводят экскурсии.

В центре работа выстроена по нескольким направлениям: профориентационное тестирование, индивидуальное консультирование, профориентационные игры, тематические мастер-классы и онлайн-курс «Карьера мечты». По мнению гендиректора ОЭЗ Москвы Геннадия Дегтева, профориентационная работа поможет школьникам выстроить карьерную траекторию, сфокусироваться на своих интересах и сильных сторонах, понять, какую профессию выбрать, определить, куда пойти учиться, найти общий язык с родителями.

На базе центра 17 октября пройдет профориентационная игра «Возьмите меня на работу», которая поможет школьникам сформировать и развить навык самопрезентации. Кроме того, 26 октября пройдет онлайн-мастер-класс «Что я хочу, что я могу и как выбрать профессию». В мастер-классе готовы смогут поучаствовать подростков от 14 лет, которые не знают, какую профессию им выбрать, пояснила проректор по молодежной политике и воспитательной работе МИЭТ Мария Добрынина. Участников познакомят с популярными профориентационными теориями, дадут общие знания о профессиях и дадут возможность пройти специализированный опросник на определение сферы профессиональных интересов.