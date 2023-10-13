В Совфеде заявили о риске ядерной войны из-за конфликта в Израиле

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке таит в себе угрозу разрастания до мировых масштабов с переходом в ядерную войну.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров. По его словам, погасить костер войны могут только Россия и США, причём совместными усилиями, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

«Раньше гарантами мирного согласования на Ближнем Востоке были две державы – СССР и США, – напомнил сенатор. – После распада СССР, когда американцы сочли, что они являются победителями в Холодной войне, сказали, что теперь только они могут решать судьбы мира и «попросили» Россию с этого театра военных и политических действий».

При этом Джабаров сомневаются, что у Вашингтона хватит сил справиться с конфликтом на Ближнем Востоке в одиночку. Он напомнил, что после взрыва башен-близнецов в 2001 году американцы начали борьбу с террористами, но миссия США в Афганистане оказалась невыполненной.

Сейчас американцы с ситуацией на Ближнем Востоке, вокруг Израиля и Палестины, тоже окажутся бессильны, уверен сенатор. В этой связи он подчеркнул, что Россию уважают в арабском мире. Наша страна, отметил сенатор, наладила достаточно хорошие, конструктивные отношения с Израилем.

«Полтора миллиона израильтян имеют русские корни или являются выходцами из СССР. Поэтому без вмешательства двух великих держав – России и США – остановить это кровопролитие будет крайне трудно. Самое страшное — конфликт может разрастись до мировых масштабов. А если он разрастется, не за горами будет и ядерная война», – предупредил Джабаров.

Между тем он полагает, что разрешение арабо-израильского конфликта может стать хорошей точкой соприкосновения между Москвой и Вашингтоном.

«Необходимость урегулирования ситуации на Ближнем Востоке может усадить Кремль и Белый дом за стол переговоров. Но первый шаг должны сделать американцы», – резюмировал первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам.

Как ранее писал «Эксперт», на саммите СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо искать мирное разрешение палестино-израильского конфликта. По мнению российского лидера, его урегулирование возможно только путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.