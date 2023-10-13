Vivo официально представила новую V29 Серию в России

Инновационный бренд смартфонов vivo официально презентовал новую V29 Серию смартфонов в рамках выставки мобильной портретной фотографии. Посетители стали свидетелями яркого перфоманса работ студентов Британской высшей школы дизайна, известных фотографов и победителей масштабного конкурса портретной фотографии «Больше чем портрет». Новая серия устройств обладает усовершенствованной Аура подсветкой 2.0, благодаря которой пользователи с лёгкостью смогут снимать портреты студийного качества и запечатлевать яркие моменты из своей жизни. Встроенный автофокус 50 Мп селфи-камеры обеспечивает резкость кадра и делает более чёткими лица на групповых селфи. Смартфон идеально ложится в руку благодаря лучшему 3D‑дисплею в истории V‑серии с изгибом 55 градусов. AMOLED‑матрица с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает чёткое изображение кинематографического качества с непревзойдённым эффектом погружения и эффективную защиту зрения.

С 11 октября модель V29 5G доступна для покупки в официальном интернет-магазине и у партнёров компании в цветах «Красный бархат», «Волшебный синий» и «Благородный чёрный» с объёмом памяти 12+256 ГБ по цене 45 999 рублей, с объёмом памяти 12+512 ГБ – 51 999 рублей. Младшая модель V29e 5G появится в продаже с 10 ноября в цвете «Розовое золото» и «Таинственный лес», стоимость которой составит 33 999 рублей с объёмом памяти 6+256 ГБ и 38 999 рублей с объёмом памяти 12+256 ГБ.

Генеральный директор vivo Россия Мэтт Ма

«В наше время возможность создавать что-то новое есть у каждого. Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, помогая человеческому глазу улавливать, сохранять и рассказывать наши собственные истории с помощью возможностей мобильной фотосъёмки, — говорит Мэтт Ма, генеральный директор vivo Россия. — Компания vivo осваивает новые рубежи в области обработки изображений и продолжает внедрять инновации в сфере оптики, вычислительных возможностей и алгоритмов. При этом, ориентируясь на пользователя, vivo фокусируется на его потребностях, расширяя возможности в области обработки цвета, ночной и портретной съёмки, спортивной фотографии, видео и других аспектах, постоянно повышая планку качества».

vivo V29: Воплощение стиля и выдающегося дизайна

Улучшенный дизайн

Новый vivo V29 унаследовал эстетичный дизайн смартфонов V-серии. Смартфоны vivo V29 представлены в цветах «Волшебный синий», «Благородный чёрный» и «Красный бархат». Приобрести vivo V29e можно в цветах «Розовое золото» и «Таинственный лес».

В оформлении эксклюзивного цвета vivo V29 «Красный бархат» использовано антибликовое покрытие с бархатистой поверхностью и уникальное фотохромное стекло, создающее премиальный оттенок, который переливается под лучами солнца.

Модель «Красный бархат» / Модель «Благородный чёрный»

Непревзойдённая камера для портретной съёмки

В смартфон vivo V29 встроена инновационная Аура система для улучшения качества портретных снимков. С помощью V29 пользователи могут легко снимать естественные портреты в формате HD как в дневное время, так и в условиях низкой освещённости. Аура подсветка 2.0 диаметром 15,6 мм обладает технологичной способностью создавать трёхмерный световой эффект и обеспечивает равномерное освещение под любым углом, что устраняет тени на лице и тёмные участки. Обширная светоизлучающая область, которая в девять раз больше, чем у стандартной вспышки, создаёт мягкий свет, который напоминает студийный. Кроме того, увеличение яркости на 36% по сравнению с предшественником позволяет делать снимки с лучшей чёткостью.

На передней панели расположена ведущая в отрасли 50-мегапиксельная HD-камера (AF) с углом обзора 92°, обеспечивающая идеальный баланс как для групповых, так и для одиночных селфи, избегая искажений и эффекта «большого лица», вызванного чрезмерно широкими или узкими углами обзора.

Смартфон также оснащён системой двойной стабилизации OIS + EIS, которая выполняет до 1000 вычислений компенсаций движений в секунду для обеспечения более устойчивых и чётких снимков различных кадров.

Высокая производительность

vivo V29 оснащён мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, обеспечивающей отличную производительность и бесперебойное подключение к сети 5G. Благодаря усилителю памяти (12 ГБ оперативной памяти + 8 ГБ расширенной оперативной памяти) устройство обеспечивает достаточный объём памяти и мощную поддержку операционной системы. V29 также включает в себя сверхбольшую систему охлаждения VC Bionic, которая позволяет смартфону демонстрировать оптимальную производительность, обеспечивая полное погружение – будь то во время интенсивных игровых сессий или захватывающих кинематографических впечатлений. Кроме того, обновленный аккумулятор с поддержкой FlashCharge мощностью 80 Вт и ёмкостью 4600 мАч обеспечивают быструю и безопасную зарядку, позволяя смартфону заряжаться от 1% до 50% всего за 18 минут и гарантируя надёжное и продолжительное использование.

Смартфон vivo V29e оснащен функцией Аура подсветки для портрета 2.0, которая обеспечивает профессиональное качество портретных снимков, подчеркивая детали и создавая идеальный баланс света и тени. Это дополняется мощной 50 Мп селфи-камерой с автофокусом, что гарантирует качество снимков в любое время суток. Пользовательский опыт достигает нового уровня с 120 Гц AMOLED-дисплеем, который обеспечивает отличную чёткость изображения даже на ярком солнце. 5G-процессор Qualcomm Snapdragon обеспечивает сверхскоростное подключение и выдающуюся производительность смартфона, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет технологически продвинутый продукт.