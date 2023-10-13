Владимир Ефимов: более 15 тыс рабочих мест будут созданы в Москве благодаря льготным инвесткредитам

Городская программа льготного инвестиционного кредитования, запущенная в марте прошлого года, позволит создать более 15 тыс рабочих мест на промышленных предприятиях Москвы. Об этом сообщил 13 октября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на межрегиональном форуме «Реализация регионального инвестиционного стандарта».

«Для развития столичных промпредприятий город разработал ряд эффективных инструментов поддержки, один из которых – программа льготного инвесткредитования. Ее реализацией занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Мы видим, что на один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 рублей частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, с момента запуска программы фонд предоставил промышленникам более 250 млрд рублей. А в сумме инвестиционные проекты, поддержанные властями столицы, создадут около 1 млн м2 производственных площадей и привлекут около 6,6 млрд рублей налоговых отчислений. «На предприятиях, воспользовавшихся поддержкой, будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест», — добавил он.

Напомним, льготный инвесткредит можно получить под 3% годовых на срок до 3 лет, его максимальная сумма достигает 3 млрд рублей. Воспользоваться предложением могут промышленники из фармацевтической, пищевой и автомобильной отраслей, сферы переработки отходов и других.

Средства льготного займа можно направить на покупку прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры. «Благодаря этой программе предприятия уже закупили свыше 270 единиц крупного промышленного оборудования», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.