Выяснились неожиданные подробности решения о продаже валютной выручки

Аналитики и валютные трейдеры уже два дня широко обсуждают Указ президента РФ об обязании некоторых экспортеров продавать валютную выручку. Эксперты пытались оценить объемы продаж долларов и юаней и на основе этого спрогнозировать курс рубля.

Статья по теме: Репатриация валюты поддержит рубль

Основным мнением рынка было, что власти обяжут продавать 90% вырученных долларов и евро, но реальность оказалась намного мягче.

«В соответствии с принятым указом президента постановлением правительства установлено, что, начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов», — сообщили агентству ТАСС в аппарате правительства, которое и определило нормативы продажи валютной выручки.

Статья по теме: Власти наказали экспортеров долларом за прижимистость

Из этих возвращенных в Россию средств экспортеры должны в течение двух недель продать не менее 90%.

Итак, экспортеры обязаны будут 80% валютной выручки в Россию ввезти и от этих 80-ти продать 90%. То есть, в итоге обязательная продажа составит 72%.

По итогам заседания совета директоров Банка России 21 июля, его глава Эльвира Набиуллина говорила, что «Мы также анализируем, сколько экспортеры напрямую оставляют средств за рубежом на своих счетах. По нашим данным, это небольшие средства — в пределах 1% от этой экспортной выручки».

По официальным данным Банка России, в июле экспортеры продали 67% заработанной валюты против 82% в июне.

Именно снижением поступления валюты в страну от экспортированных товаров наряду с ростом бюджетных расходов аналитики объясняли резкое падение курсу рубля.

Поэтому рынок ждал, что норматив обязательной продажи валютной выручки будет намного жестче.

Но сегодня президент Владимир Путин прямо заявил, что курс доллара на российском рынке планируется сделать лишь немного ниже, чем он есть сейчас. «Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже», — заявил он на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. При этом президент подчеркнул: «Курс доллара не связан с какими-то проблемами в экономике. Ничего подобного нет».

Правительство решило не разглашать перечень компаний, которые попали под Указ президента РФ. Еще накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Объяснил это так: «Он [указ] останется закрытым, он ДСП [для служебного пользования]. По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован».

Некоторые трейдеры полагают при этом, что «под указ» не попали нефтеэкспортеры, активно поставляющие свою продукцию в Индию, поскольку есть серьезные проблемы с конвертацией индийской рупии в «нормальные деньги».

Есть и такое мнение, что возможно, в список включены экспортеры, которые ранее оставляли валюты за рубежом больше других. Косвенное подтверждение этому также можно найти в словах президента.

По его словам, «если бы все было нормально», то и указа об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки не было бы. Но российские компании предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом.

«С учетом того, что импорт возрос, восстановились товарные потоки, и наладилась логистика. <...> Как у нас в народе говорят — голь на выдумки хитра. Что бы нам ни придумывали, все равно у нас люди поумнее и придумывают обходные пути, и придумали», — отметил глава государства. Тем самым он указал, по-видимому, как на способность российских компаний-экспортеров в изобретательно обходить санкции, так и на их стремление соблюдать свою выгоду во взаимоотношениях с государством, в том числе за гранью того, на что оно может согласиться.

Путин отметил, что все это связано не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня, поскольку они стабильны, но регулирование приходится поправить. «Указ [об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки] — это попытка в этом направлении, и насколько он будет эффективен, мы посмотрим. И в соответствии с анализом того, что происходит на валютном рынке, мы будем принимать решение», — цитирует президента ТАСС.

Решение правительства начнет действовать, напомним, с понедельника, 16 октября. Можно прогнозировать, что оно действительно приведет к увеличению валютной ликвидности в стране. И это может умеренным образом, как и рассчитывают власти помочь рублю.

В последние месяцы валютные спекулянты очень часто пытались играть на укрепление курса российской валюты. Но делать они это могут практически лишь продажей фьючерса на курс доллар-рубль, которые малоликвиден по сравнению со спотовым рынком.

Дело в том, что сейчас брокеры и банки практически не дают (а если дают, то под очень высокие проценты) взаймы доллары своим клиентам, чтобы те могли их продать на бирже в расчете в дальнейшем откупить дешевле и вернуть брокеру. Связано это с малым объемом долларов у брокеров и банков. Увеличение валютной ликвидности должно сделать искомые доллары несколько доступнее.

Курс рубля, впрочем, сегодня не отреагировал на разглашение некоторых параметров вводимой с 16 октября обязательной продажи валютной выручки. При этом амплитуда торгов была небольшой относительно последних дней: сделки совершались в диапазоне 96,94-97,97 руб. за доллар. Объем торгов снизился относительно четверга примерно на 30%.

Это говорит о том, что рубль нащупывает равновесие, вывести из которого его может приближение налогового периода, когда обычно экспортеры увеличивают продажу валюты.