Газовый рынок Европы охватил страх на фоне приближающейся зимы

Растущие опасения по поводу предложения газа накануне зимы заставляют цены на него расти. На текущей неделе они существенно подросли в Европе и Азии. Причем, в Европе, где цены только 12 октября взлетели на 15%, они достигли 8-месячного максимума на опасениях войны между Израилем и ХАМАС, потенциальных ударов по главным газовым заводам в частности и общей уязвимости газовой инфраструктуры. На этой неделе, к примеру, всех насторожила утечка газа из газопровода между Финляндией и Эстонией, которую на Западе уже объясняют диверсией. США стоят несколько в стороне от мировых тенденций – там колебания цен на «голубое топливо» больше зависит от размеров его добычи.
Ситуация в отношении угроз складывается в Европе сейчас похожая на то, что было перед прошлой зимой. Правда, с одним, но большим отличием – сейчас обстановка на газовом рынке значительно лучше, чем год назад. Подземные хранилища (ПГХ) наполнены газом почти на 100%, потребление газа промышленностью снизилось, работают несколько новых терминалов сжиженного (СПГ) газа. К этому следует добавить и прогнозы метеорологов, обещающих большей части континента еще одну теплую зиму, благодаря которой потребление газа не должно сильно вырасти.
С другой стороны, энергетический кризис еще не закончился, а первые холода должны прийти в Европу уже в ближайшие дни. В такой ситуации любое ЧП, потенциально способное снизить поставки газа в Европу, может резко поднять цену «голубого топлива».
«Риск того, что что-то может пойти не так, перевешивает реальность, что все идет хорошо,- цитирует Bloomberg Иру Джозеф из Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете.- Страх перед снижением поставок и новым скачком цен очень сильный несмотря на полные хранилища и слабый спрос».
Баланс между спросом и предложением газа в масштабах всей планеты очень хрупкий. События на Украине очень сильно повлияли на газовый рынок. Отказавшись от российского газа, Европа была вынуждена перейти в основном на СПГ. Очередным подтверждением новой зависимости континента стало подписание на этой неделе 27-летнего контракта между Total и QatarEnergy на поставки почти 100 млн тонн катарского газа.
Из ЧП на этой неделе, кроме утечки газа из газопровода, проходящего по дну Балтийского моря, можно упомянуть угрозу возобновления забастовки уже на следующей неделе на австралийских СПГ-заводах компании Chevron. Американскому нефтегазовому гиганту, кстати, пришлось также остановить добычу газа на месторождении в восточной части Средиземного моря, расположенного недалеко от побережья Израиля. Суммарный эффект этих событий – повышение цены газа в Европе за неделю более чем на 45%. В четверг голландские газовые фьючерсы уже продавались по 53 евро за МВт-час (557 евро за тысячу кубометров газа). Это самая высокая цена после 15 февраля.
Здесь следует также помнить, что Европа привлекает все больше и больше финансовых игроков, которые надеются хорошо заработать на волатильности цен на газ. Торговцы деривативами готовятся к массовым закупкам контрактов до новых скачков цен.
Конечно, имеются на рынке и факторы, которые сдерживают рост цен на газ. Кроме наполненных под завязку ПГХ и прогнозов теплой зимы, это, к примеру, Китай, привычно высокий спрос которого на газ до сих пор еще не восстановился. К тому же, зимой в Европе начнут работать еще несколько плавучих СПГ терминалов.
Неопределенная ситуация на европейском рынке газа, конечно, на руку экспортерам «голубого топлива». И в первую очередь Америке, которая обошла Австралию, Катар и Россию и стала главным экспортером сжиженного газа. США, напомним, стали главным поставщиком газа в Старый Свет в прошлом году.
«На энергетическом ландшафте Европы сейчас присутствует великое множество вызовов,- комментирует ситуацию на континенте Лесли Палти-Гузман из SynMax.- Геополитическая турбулентность усиливается и усиливает уязвимость континента в отношении поставок энергоносителей».