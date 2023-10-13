Газовый рынок Европы охватил страх на фоне приближающейся зимы

Растущие опасения по поводу предложения газа накануне зимы заставляют цены на него расти. На текущей неделе они существенно подросли в Европе и Азии. Причем, в Европе, где цены только 12 октября взлетели на 15%, они достигли 8-месячного максимума на опасениях войны между Израилем и ХАМАС, потенциальных ударов по главным газовым заводам в частности и общей уязвимости газовой инфраструктуры. На этой неделе, к примеру, всех насторожила утечка газа из газопровода между Финляндией и Эстонией, которую на Западе уже объясняют диверсией. США стоят несколько в стороне от мировых тенденций – там колебания цен на «голубое топливо» больше зависит от размеров его добычи.

Ситуация в отношении угроз складывается в Европе сейчас похожая на то, что было перед прошлой зимой. Правда, с одним, но большим отличием – сейчас обстановка на газовом рынке значительно лучше, чем год назад. Подземные хранилища (ПГХ) наполнены газом почти на 100%, потребление газа промышленностью снизилось, работают несколько новых терминалов сжиженного (СПГ) газа. К этому следует добавить и прогнозы метеорологов, обещающих большей части континента еще одну теплую зиму, благодаря которой потребление газа не должно сильно вырасти.