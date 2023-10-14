«Пятница, 13» на рынках: деньги бегут в убежища

Обострение ситуации вокруг сектора Газа вновь встряхнуло вчера все мировые рынки, прокатив волну котировок от Азии через Европу в Америку. Рисковые активы падали, а защитные, напротив, росли.

Это неудивительно: жестокость конфликта только нарастает, а сам он грозит расшириться за счет других стран региона. Подготовка Израиля к наземной операции, включавшая бомбардировки Газы и предоставление нескольких часов 1,1 млн жителей северной части города на то, чтобы покинуть ее, вызвала крайнее недовольство в арабском мире. Не говоря уж о начале первых рейдов израильской армии в секторе вчера вечером.

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Ранее США организовала утечки в СМИ данных своей разведки о том, что в Тегеране были удивлены событиями прошлых выходных. Но Израиль это не убедило, и он называет Иран организатором атаки ХАМАС. Исламская республика тоже слов в отношении израильской армии не выбирает.

И вчера информагентства передавали со ссылкой на главу МИД Ирана сообщения о теоретической возможности открытия «второго фронта». Уже известно о иранских контактах из-за ситуации в секторе Газа с лидерами Хезболлы, а также с Ирака, Ливана и ряда других стран региона. Все это чревато сколачиванием коалиции и перерастанием ситуации в новый полномасштабный арабо-израильский конфликт.

Подобная перспектива не радовала бы инвесторов даже будучи весьма отдаленной. Но все может взорваться даже и в эти выходные.

К тому же, недавний полувековой юбилей освежил воспоминания о войне Судного дня. Оптимизма они рынку не добавили: она, как известно, привела к росту цен на нефть в разы, но могла бы, как утверждают некоторые эксперты, привести и к ядерному столкновению.

Нефть показала вертикальный взлет и на этот раз, подскочив вчера почти на 6%. Brent под закрытие пятницы вплотную приблизилась к $91 за баррель. Это был ее самый быстрый рост за день с начала апреля, когда ряд стран ОПЕК+ внезапно решил сократить объем добычи.

Но акции начали падение еще с утра в азиатскую сессию – и за день эта волна прошла по биржам большей части мира. Многие, хотя и не абсолютно все, фондовые индексы завершили день в «красной зоне».

Гонконгский Hang Seng упал на 2,33%, японский Nikkei 225 – на 0,55%, южнокорейский Kospi – на 0,95%, южноафриканский South Africa Top 40 – на 0,66%, бразильский Bovespa – на 1,11%, французский CAC 40 – на 1,42%, испанский IBEX 35 – на 1,1%, а германский DAX – на 1,55%.

Никак не отреагировали вчера только акции на самом Ближнем Востоке. Здесь в пятницу и субботу биржи закрыты.

Высокотехнологичное падение

В США акции поначалу сопротивлялись этому давлению. Рынок поддерживали крупнейшие банки, официально открывшие вчера американский сезон отчетности за III квартал. Акции JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup росли: их прибыль превзошла оценки аналитиков. Но долго удерживать все индексы они не могли – и те полетели вниз.

Помимо взлетавшей нефти и общего тягостного впечатления от событий на Ближнем Востоке, по акциям ударили еще и предварительные данные, показавшие резкое падение потребительского доверия в октябре. Индекс Мичиганского университета рухнул до 63 с 68,1 в сентябре, хотя консенсус-прогнозы обещали 67,2.

При этом свежие данные показали резкий рост инфляционных ожиданий. И хотя вчера президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер продолжил «голубиную» риторику, на которую ФРС переключилась сразу после начала кризиса в Израиле, рынок все равно напрягся.

В первую очередь продавали чувствительные к ставкам акции технологических компаний, котировки которых были задраны еще в первом полугодии на хайпе вокруг искусственного интеллекта. Так что S&P 500 завершил день в минусе на 0,5%, а Nasdaq Composite – на 1,23%. При этом Dow Jones Industrial Average, в составе которого вес таких бумаг относительно невелик, смог удержаться в плюсе на 0,12%.

И на этот раз им не могло помочь падение доходности казначейских облигаций, ведь сами US Treasuries дорожали вчера именно из-за перетекания в них денег из рисковых активов, в том числе и из акций. Другое традиционное убежище для паникующих капиталов – драгметаллы – вчера и вовсе переполнилось так, что дышать было трудно.

За день золото взлетело на 3,34% и достигло $1945,9 за унцию, показав свой максимальный прирост за день с апреля 2020 года. Серебро прибавило и вовсе 4,26%, закрыв день на отметке $22,895.

«Ситуация в Израиле ужасна, а если она перерастет в региональный конфликт, человеческие потери будут расти в геометрической прогрессии – и финансовые издержки по всему миру начнут расти очень, очень быстро, – цитировал вчера Bloomberg главного стратега Miller Tabak + Co Мэтта Мэйли. – Инвесторам нужна хотя бы какая-то страховка от внезапного падения рынка акций в период с настоящего момента до конца года».