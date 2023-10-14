Финансовые рынки Фондовый рынок США

«Пятница, 13» на рынках: деньги бегут в убежища

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
14 октября 2023, 11:16

Вчера акции по всему миру падали, казначейские облигации США росли, а нефть и золото – буквально взлетали. Инвесторы искали деньгам убежище на выходные, которые развитие конфликта на Ближнем Востоке может сделать очень неспокойными.

коллаж тамары лариной

Вторая мировая волна

Обострение ситуации вокруг сектора Газа вновь встряхнуло вчера все мировые рынки, прокатив волну котировок от Азии через Европу в Америку. Рисковые активы падали, а защитные, напротив, росли.

Это неудивительно: жестокость конфликта только нарастает, а сам он грозит расшириться за счет других стран региона. Подготовка Израиля к наземной операции, включавшая бомбардировки Газы и предоставление нескольких часов 1,1 млн жителей северной части города на то, чтобы покинуть ее, вызвала крайнее недовольство в арабском мире. Не говоря уж о начале первых рейдов израильской армии в секторе вчера вечером.

Ранее США организовала утечки в СМИ данных своей разведки о том, что в Тегеране были удивлены событиями прошлых выходных. Но Израиль это не убедило, и он называет Иран организатором атаки ХАМАС. Исламская республика тоже слов в отношении израильской армии не выбирает.

И вчера информагентства передавали со ссылкой на главу МИД Ирана сообщения о теоретической возможности открытия «второго фронта». Уже известно о иранских контактах из-за ситуации в секторе Газа с лидерами Хезболлы, а также с Ирака, Ливана и ряда других стран региона. Все это чревато сколачиванием коалиции и перерастанием ситуации в новый полномасштабный арабо-израильский конфликт.

Подобная перспектива не радовала бы инвесторов даже будучи весьма отдаленной. Но все может взорваться даже и в эти выходные.

К тому же, недавний полувековой юбилей освежил воспоминания о войне Судного дня. Оптимизма они рынку не добавили: она, как известно, привела к росту цен на нефть в разы, но могла бы, как утверждают некоторые эксперты, привести и к ядерному столкновению.

Нефть показала вертикальный взлет и на этот раз, подскочив вчера почти на 6%. Brent под закрытие пятницы вплотную приблизилась к $91 за баррель. Это был ее самый быстрый рост за день с начала апреля, когда ряд стран ОПЕК+ внезапно решил сократить объем добычи.

Но акции начали падение еще с утра в азиатскую сессию – и за день эта волна прошла по биржам большей части мира. Многие, хотя и не абсолютно все, фондовые индексы завершили день в «красной зоне».

Гонконгский Hang Seng упал на 2,33%, японский Nikkei 225 – на 0,55%, южнокорейский Kospi – на 0,95%, южноафриканский South Africa Top 40 – на 0,66%, бразильский Bovespa – на 1,11%, французский CAC 40 – на 1,42%, испанский IBEX 35 – на 1,1%, а германский DAX – на 1,55%.

Никак не отреагировали вчера только акции на самом Ближнем Востоке. Здесь в пятницу и субботу биржи закрыты.

Высокотехнологичное падение

В США акции поначалу сопротивлялись этому давлению. Рынок поддерживали крупнейшие банки, официально открывшие вчера американский сезон отчетности за III квартал. Акции JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup росли: их прибыль превзошла оценки аналитиков. Но долго удерживать все индексы они не могли – и те полетели вниз.
Помимо взлетавшей нефти и общего тягостного впечатления от событий на Ближнем Востоке, по акциям ударили еще и предварительные данные, показавшие резкое падение потребительского доверия в октябре. Индекс Мичиганского университета рухнул до 63 с 68,1 в сентябре, хотя консенсус-прогнозы обещали 67,2.

При этом свежие данные показали резкий рост инфляционных ожиданий. И хотя вчера президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер продолжил «голубиную» риторику, на которую ФРС переключилась сразу после начала кризиса в Израиле, рынок все равно напрягся.

В первую очередь продавали чувствительные к ставкам акции технологических компаний, котировки которых были задраны еще в первом полугодии на хайпе вокруг искусственного интеллекта. Так что S&P 500 завершил день в минусе на 0,5%, а Nasdaq Composite – на 1,23%. При этом Dow Jones Industrial Average, в составе которого вес таких бумаг относительно невелик, смог удержаться в плюсе на 0,12%.

И на этот раз им не могло помочь падение доходности казначейских облигаций, ведь сами US Treasuries дорожали вчера именно из-за перетекания в них денег из рисковых активов, в том числе и из акций. Другое традиционное убежище для паникующих капиталов – драгметаллы – вчера и вовсе переполнилось так, что дышать было трудно.
За день золото взлетело на 3,34% и достигло $1945,9 за унцию, показав свой максимальный прирост за день с апреля 2020 года. Серебро прибавило и вовсе 4,26%, закрыв день на отметке $22,895.

«Ситуация в Израиле ужасна, а если она перерастет в региональный конфликт, человеческие потери будут расти в геометрической прогрессии – и финансовые издержки по всему миру начнут расти очень, очень быстро, – цитировал вчера Bloomberg главного стратега Miller Tabak + Co Мэтта Мэйли. – Инвесторам нужна хотя бы какая-то страховка от внезапного падения рынка акций в период с настоящего момента до конца года».