Асад призвал привлечь Израиль к ответу за 70-летнее угнетение палестинцев

Сирия поддерживает требования палестинцев по созданию собственного государства, заявил президент страны Башар Асад на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Он считает, что Израиль следует «привлечь к ответственности» за угнетение палестинцев, продолжавшееся более 70 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале канцелярии президента Сирии.

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«Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства… Настало время положить конец преступлениям Израиля и привлечь его к ответственности за угнетение палестинцев, которое продолжается более 70 лет», — заявил Асад.

Встреча главы МИД Ирана с сирийским лидером прошла в Дамаске. На ней обсуждались события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Ранее Абдоллахиян посетил Багдад и Бейрут. В ходе поездок глава иранского МИД призывал исламские государства провести экстренное совещание по положению в секторе Газа.