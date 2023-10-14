Австралийский экономист назвал, в чьих руках находятся «ключи от цены на нефть»

В данный момент Россия и Саудовская Аравия держат под контролем цены на нефть, и пока их интересы сходятся, стоимость топлива вряд ли упадет. Об этом написал профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для журнала Strategist.

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«Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия», — говорится в публикации.

Экономист напомнил, что Москва и Эр-Рияд добились снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ ради стабилизации рынка топлива. По мнению профессора, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится к укреплению отношений с Москвой и Пекином. Между лидерами России и Саудовской Аравии сложились хорошие, дружеские, отношения. Кроме того, Эр-Рияд получил приглашение в БРИКС и выразил готовность присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.

Сайкал считает, что пока интересы России и Саудовской Аравии сходятся, цены на нефть не упадут, и это приведет к «тяжелым временам» для потребителей топлива.