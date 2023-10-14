Можно ли избежать вечного переписывания истории? Такие попытки были предприняты в постперестроечные годы и выражались либо в уклончивых оценках: «с одной стороны это было…, однако с другой...», либо в перечислении всех точек зрения, либо в отказе от оценок вообще. Ни один из «объективистских» подходов не мог быть использован для политической практики, вследствие своей неопределенности.

Статья по теме: Исторический суверенитет и историческая политика

Единый взгляд на прошлое обеспечит только единое мировоззрение. Учитывая нарастающую борьбу против гегемонии Запада и усиливающуюся мировоззренческую фрагментацию мира, в ближайшее время этого не случится, а значит, нам предстоит еще долго жить в условиях, когда у некоторых народов будет своя история.

Далеко не каждый народ способен иметь собственную оригинальную историю. Для этого нужно обеспечить свой исторический суверенитет — иметь право и возможность на трактовку собственной истории.

Исторический суверенитет обеспечивается прежде всего наличием собственной оригинальной теории истории. Если такой теории нет, тогда приходится пользоваться заемной. Сегодня это западные исторические теории, прежде всего теория модернизации.

С позиций этой теории все незападные страны — отсталые, и смысл их истории — встать на прогрессивный западный путь развития, перейти от варварства к цивилизации. Как говорил в октябре 2022 года Ж. Боррель — глава дипломатии Европейского союза: «Европа — это сад, мы создали этот сад… Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть остального мира — это джунгли» . Сад нужно защищать от джунглей, которые в свою очередь могут быть преобразованы в «сад» Западом. Многие народы, в том числе и российский, в 1990-е гг. были солидарны с этими идеями. И сегодня модернизационная теория является господствующей в российской исторической науке. Следование этой теории не дает шансов на существование России, как суверенного государства.

Лучшие перспективы у российского прошлого и будущего — с позиций цивилизационного подхода. Но и он, хотя и провозглашает право народов на собственную цивилизацию, однако как образец цивилизации все же рассматривается западная. Сегодня многие отечественные историки и политические деятели считают, что цивилизационный подход лучше всего подойдет для формирования российского прошлого и будущего. Но думается, что это не так. Западные цивилизационные теории А. Тойнби и С. Хантингтона делают упор на православной религии, как главной мировоззренческой системообразующий идее. Однако ни один из вариантов цивилизационного подхода, включая и отечественный — Н.Я. Данилевского, не в состоянии объяснить цивилизационный феномен Советского Союза, республики которого объединились вокруг России, отказавшейся от православия и поверившей в коммунизм.

Сегодняшние адепты цивилизационного подхода не дают внятного ответа на то, куда включать советскую цивилизацию. А ведь она была высшим цивилизационным достижением русского и других народов СССР.

И сегодня, когда в состав России входит множество нерусских и неправославных народов, невозможно однозначно идентифицировать российскую цивилизацию ни как православную, ни как русскую. Цивилизационный подход, основанный на религиозном или этническом определении типов цивилизаций, не работает потому, что создан и разработан на Западе, для которого что татарин, что калмык — и русские, и православные.

Надо отметить, что цивилизационный подход, несмотря на все его недостатки, наиболее подходящий из существующего западного исторического теоретического инструментария, поэтому его распространение расширяется. Часто термин цивилизация использует В.В. Путин, а это значит, что он смотрит на прошлое под углом цивилизационного подхода. Ничего лучше на сегодня нет. Однако для обретения исторического суверенитета, как права государства на самостоятельную трактовку своего прошлого, необходимо наличие отечественной исторической теории.

Дореволюционные историософские концепции обнулил опыт Советского Союза. В советское время исторический суверенитет обеспечивался теорией исторического материализма, созданной В.И. Лениным и И.В. Сталиным. В постсоветский период историки, неудовлетворенные западными теориями, использовали отечественную евразийскую историософскую концепцию. Некоторые ее идеи были воплощены в политическую практику Евразийского экономического союза, однако дальше названия дело не пошло. Евразийство не стало общей идеологией входящих в союз стран. Менее распространённой является концепция социокультурной эволюции А.С. Ахиезера.

Кризис отечественной исторической теоретической мысли подвиг автора данной статьи на создание собственной теории — идеалистического подхода к истории. В его основе лежит положение о том, что в основе любого исторического действия лежит идея, созданная индивидуальным человеческим разумом. Познав эту идею, можно объяснить и однозначно интерпретировать любое историческое явление и процесс любого масштаба — от действий одного человека, до объяснения изменений человеческой цивилизации.

Преимуществом идеалистического подхода является и возможность создания позитивной истории России, в которой ни один ее период не является отрицательным. Все они определялись созданными или заимствованными идеями, вдохновляющими на исторические перемены большие массы людей, мечтающих о лучшей доле для страны и ее народа. Более девяти столетий в умах русских людей господствовала православная идея. На ее основе было создано Московское царство, а впоследствии и Российская империя. Почти семь десятилетий существовал Советский Союз, созданный на фундаменте коммунистической идеи. СССР — высшее достижение русского народа, являющегося системообразующим в советском государстве. СССР не только победил нацизм в годы Великой Отечественной войны, но и стал сверхдержавой, сплотившей вокруг себя треть человечества.

Увы, не всегда идеи, которыми очаровывался наш народ, были плодотворными. Отрицательную роль в нашей истории дважды сыграла либерально-демократическая идея. В 1917 году либеральное Временное правительство разложило армию, что привело к фатальным поражениям в Первой мировой войне. Соблазнительными идеями свободы был запущен процесс распада России. Вновь собирать страну выпало на долю большевиков в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции.

В годы перестройки уже советский народ соблазнился либерализмом и демократией, западным образом жизни, и страна распалась. Теперь ее вновь собирает российский народ в ходе специальной военной операции.

Ключевые события российской истории, интерпретированные с позиций идеалистического подхода, предстают как результат мировоззренческой борьбы, которая в течении нескольких столетий велась в сознании русского и других народов Российской империи, СССР, Российской федерации. В результате этой борьбы в 1917 году православное мировоззрение уступило место коммунистическому, которое в свою очередь пало под натиском либеральной идеи. С позиций идеалистического подхода в переломные моменты истории шла борьба за лучшее будущее страны и ее народа, которую вели люди, стоящие на различных мировоззренческих позициях.

Непримиримость идейных позиций определила бескомпромиссность этой борьбы. Трагизм такой истории заключается в том, что с обеих сторон люди жертвовали собой и другими за различно понятые идеалы будущего российского государства и общества. При всем ее трагизме, это все-таки позитивная история — великая и трагическая правда в ее русском понимании об идее, судьбе, предназначении и путях России и ее народов. Такая история может стать основой исторического суверенитета России.