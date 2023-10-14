Китайские телевизоры по продажам в РФ обошли южнокорейские

После девяти лет лидерства на российском рынке телевизоров южнокорейский Samsung уступил место китайскому Haier. В январе-сентябре продажи телевизоров в России выросли на 35–40%, при этом доминировали китайские вендоры, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные IT-холдинга Fplus.

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По итогам девяти месяцев китайский бренд Haier занял 11,5% российского рынка в штуках (665 тыс.) и 15,3% в деньгах (22,1 млрд рублей), хотя еще год назад даже не входил в тройку лидеров. Следом за ним по объему продаж в физическом выражении идут китайские Xiaomi (8,3%) и Hisense (6,6%). Samsung сохранил лишь 5,1% рынка от прошлогодних 25,3%.

По данным аналитиков, выросла также доля продаж телевизоров собственных торговых марок российских компаний (с 17,5% до 22,3% за год). Всего с января по конец сентября в России было продано 5,7 млн телевизоров, что на 35% больше прошлогоднего показателя.

