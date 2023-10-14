Москвичам пообещали «не очень комфортную погоду»

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается по-настоящему осенняя погода — днем столбики термометров не будут подниматься выше плюс 9 градусов, а по ночам возможны заморозки. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Статья по теме: Синоптик рассказал, когда барические депрессии накроют Москву

«На следующей неделе начинается осенняя погода — облачно с прояснениями. Очень больших осадков не прогнозируется, но все-таки кратковременные осадки будут. Будет не очень комфортная погода… С понедельника начинается изменение циркуляции — воздушные массы начнут перемещаться с запада. Во вторник Москва окажется в тыловой части циклона», — рассказал Вильфанд.

В понедельник, по данным синоптика, будет еще нормальная для начала второй половины октября погода, — ночью плюс 4-6 градусов, днем — плюс 7-9. Такая температура выше нормы на 1-2 градуса. Однако уже во вторник и среду ночные температуры опустятся до -1 — +4, а днем будет плюс 3-8. Во второй половине недели понижение температуры продолжится. По ночам прогнозируется около нуля, днем — плюс 4-5 градусов, а по области — плюс 2-7. Такой температурный фон ниже нормы на 2 градуса, отметил Вильфанд.

