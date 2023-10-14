Нефть в шоке от всего происходящего

Цены на нефть, обрушившиеся на прошлой неделе, взлетевшие в понедельник, но вновь рухнувшие в среду, в пятницу совершили новый «полицейский разворот». Декабрьский фьючерс на североморскую смесь Brent взмыл почти на 6% и к вечеру достиг $90,97 за баррель. Западно-техасская WTI тоже прибавила около 6%, достигнув $87,83.

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Это был самый резкий их рост с 3 апреля, когда лидеры ОПЕК+ шокировали рынок внезапным сокращением добычи. Да и вся эта неделя стала для Brent не только весьма волатильной, но и самой результативной с начала февраля. Нефть потратила считанные часы на преодоление серьезных уровней сопротивления, что говорит как о текущей мощи движения, так и о его потенциале.

Пока же оба ее маркерных сорта вернулись на уровень 3 октября, с которого ранее и ускорилось их движение вниз. Но способствовавшие ему тогда технические причины уже не работают – как и вызвавший падение фундаментальный нарратив.

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Опасения падения спроса на фоне угрозы роста ставок и рецессии сейчас полностью заслонены страхами относительно проблем на стороне предложения, связанных с ближневосточным кризисом. Навес же «длинных позиций», открытых в сентябре в предвкушении достижения нефтью красивой отметки $100, уже полностью исчез.

ФРС из-за ситуации в Израиле тоже сменила риторику на более «голубиную». Вот и в пятницу президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что в плане подъема ставок регулятор сделал уже вполне достаточно.

Потенциальную рецессию, которой может способствовать разрастание конфликта вокруг сектора Газа, это, конечно, не отменит. Но предложение нефти способно и в этом случае падать быстрее спроса – вероятность сбоев в ее поставках все растет.

На участников рынка давят воспоминания о полувековом юбилее войны Судного дня с ее нефтяным эмбарго и многократным взлетом цен. И вчерашние события навевали серьезные параллели именно с теми временами, когда арабские страны выступали единым фронтом против Израиля и поддерживавшего его Запада.

Бомбардировки Газы и требования израильских войск переместить перед началом наземной операции миллион жителей заблокированного города вызывают недовольство во многих государствах региона. Вовлечение в этот конфликт, как минимум, Ирана вновь выглядит вполне вероятным, но круг участников может оказаться куда шире.

Израиль, вопреки оперативно «утекшим» в СМИ данным американской разведки, настаивает на том, что именно иранские власти стоят за нападением ХАМАС. Иран в долгу не остается.

«Они не могут подвергать Газу полной осаде, бомбить гражданских лиц, совершать военные преступления – и не ожидать никакой реакции на эти преступления», – заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян на встрече с советником по национальной безопасности Ирака Касимом аль-Араджи.

Иран добивается проведения экстренной встречи министров иностранных дел исламских стран, сообщил также он. Некоторые государства, по его словам, спрашивали Тегеран о возможности открытия второго фронта, а тот говорит, что его ответ «зависит от действий сионистского режима в секторе Газа».

Глава иранского МИД уже встретился с временным премьером Ливана Наджибом Микати и лидером «Хезболлы» Сайедом Хасаном Насраллой. Теперь он направляется в Сирию.

На этом фоне сообщения в пятницу вечером о том, что Израиль начал наземные рейды в секторе Газа, естественно, только ускорили взлет Brent и WTI. Добавили ему силы и первые санкции США, введенные против судов, якобы участвовавших в перевозках российской нефти, цена которой превышала установленный Западом «потолок».

Они вызвали серьезный переполох на танкерном рынке. Дело в том, что одно из судов было зафрахтовано Exxon Mobil, утверждающей, что «неправильная» нефть, в перевозке которой в декабре ее обвинили, была канадской. В итоге смутную угрозу почувствовали слишком многие, что уже отражается и еще отразится на стоимости как перевозок, так и самой нефти.