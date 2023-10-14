Победить смог: на Урале изобрели краску, поглощающую промышленную пыль

Ученые Южно-Уральского госуниверситета разработали уникальную «умную» краску, способную поглощать из воздуха частицы свинца, мышьяка, и очищать от промышленной пыли крупные города. Краску, действующую «по образу и подобию» листьев растений, можно наносить на фасады зданий и на проезжую часть, и периодически только промывать водой, сообщили в пресс-службе вуза.

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В основе краски — микроскопические «шарики» оксида титана, которые ученые предложили смешивать с силикатом калия или калийным жидким стеклом. В результате получается пористое покрытие, способное «впитывать» частицы опасных тяжелых металлов «по образу и подобию» листьев растений, чьи микроскопические устьица эффективно поглощают уличную пыль.

«На основе этого открытия мы предложили состав силикатной фасадной краски и подали заявку в Роспатент. Сотрудники ЮУрГУ первые, кто предложил состав краски именно с функцией очистки воздуха от ультрамелких частиц», — подчеркнула доцент кафедры экологии и химической технологии Института естественных и точных наук ЮУрГУ Татьяна Крупнова.

Разработчики заверили, что их краска экологически безопасна. Ею можно покрывать стены зданий, промышленных помещений и уличные бордюры, а также использовать в качестве дорожной разметки. При этом она будет поглощать не только промышленную пыль из воздуха, но и микрочастицы, образующиеся при истирании шин и дорожного полотна. Для эффективной работы ее достаточно периодически промывать водой.

Челябинские ученые также обнаружили, что суспензии некоторых частиц оксида титана способны уничтожать кишечную палочку и стафилококк. Они намерены продолжить исследования, чтобы дополнить «умную» краску еще и дезинфицирующими свойствами.