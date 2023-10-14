Сотни погибших: Минобороны сообщило о потерях ВСУ за прошедшие сутки

За прошедшие сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 115 районах проведения спецоперации. В частности, с помощью ПВО был сбит 31 украинский беспилотник, кроме того, противник потерял около 600-700 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 215-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, за сутки было уничтожено около 185-ти военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель». На Запорожском направлении ликвидировано более 35-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица «МСТА-Б» и орудие М119. На Южно-Донецком направлении уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, одна БМП, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении противник потерял до 30-ти военнослужащих, две БМП, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Херсонском направлении ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7821 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12598 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6764 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14230 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

