В ХАМАС оценили позицию Путина по ситуации в Газе

Палестинское движение ХАМАС ценит позицию президента РФ Владимира Путина, отвергающего блокаду сектора Газа, и прилагаемые Москвой усилия по урегулированию ситуации в регионе. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.

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«Мы в ХАМАС ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи и нападений на мирное население. Мы также подтверждаем, что приветствуем неустанные усилия России, направленные на прекращение варварской, систематической сионистской агрессии против нашего палестинского народа в секторе Газа», — сообщили в организации.

Накануне президент РФ заявил, что урегулирование ближневосточного конфликта возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также назвал неприемлемыми потери среди гражданского населения в случае проведения наземной операции в секторе Газа.

