Володин предложил учредить в России День бабушки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос, в котором предложил своим подписчикам определить, нужно ли в России, помимо Дня матери и Дня отца, учредить День бабушки.

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«В жизни каждого человека, его воспитании особую роль играет бабушка. Я свою до сих пор вспоминаю с теплом. У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?», — спросил Володин.

За час в голосовании приняли участие более 30 тыс. россиян. Около 80% поддержали это предложение, еще 8% выступили против, оставшиеся 12% признались, что им все равно. В комментариях многие указали и на роль дедушек в воспитании внуков и предложили просто переименовать День пожилых людей в День бабушек и дедушек.

