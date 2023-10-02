Actimel в России будет выпускаться под новым брендом

Компания Health & Nutrition (H&N, бывший российский Danone) будет выпускать кисломолочный продукт Actimel под названием Actimuno. Дизайн упаковки изменится, но технология производства и рецептура останутся прежними, заверили в компании.

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«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки. Технология производства и рецептура продукта останутся неизменными», — говорится в заявлении компании.

Там также уточнили, что продукция будет производиться на тех же мощностях, что и Actimel. В составе Actimuno будет использоваться тот же пробиотический штамм лактобактерий L.Casei Actimunis (L. casei CNCM I-1518) в прежнем количестве.

После 30 лет работы в России Danone решила передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества, а в сентябре компания была переименована в Health & Nutrition.