Афганская валюта выбилась в мировые лидеры

Афганская валюта выросла на 9% по отношению к доллару за последние три месяца, по данным агентства Bloomberg. Оно утверждает, что жесткий контроль со стороны исламского правительства сделал афгани, ни много, ни мало лучшей в мире валютой. Оно ввело жесткий валютный контроль, запрещающий местным жителям использовать доллар и пакистанскую рупию.

Статья по теме: Дирхам – «жесткая» альтернатива юаню

Согласно приводимым им данным Refinitiv, с 1 июля контролируемое талибами платежное средство подскочило на 9% по отношению к доллару. Тем самым оно возглавило мировой рейтинг скорости роста за этот период.

При этом с начала года афганская валюта выросла на 14%, что делает ее третьей по данному показателю в мире в 2023 году. Она уступила только колумбийскому песо и шри-ланкийской рупии, согласно расчетам Bloomberg.

Статья по теме: Польский злотый болезненно воспринял снижение заказов из Германии

Рост курса афгани коррелирует с дефляцией: согласно данным Всемирного банка, в июле цены упали более чем на 9% в годовом исчислении.

Ежемесячный экономический мониторинг Афганистана Всемирным банком в августе 2023 года показал, что, достигнув пика в середине 2022 года, инфляция превратилась в дефляцию. Последние официальные статистические данные говорят, что инфляция в годовом исчислении достигла -9,1% в июле 2023 года.

Это обусловлено падением показателя на -12,6% в продовольственном и -5% в непродовольственном сегментах. Базовая инфляция также снизилась до -2,8% в июне 2023 года.

Как говорится в обзоре ВБ, афгани укрепился по отношению к основным валютам с января по август 2023 года, несмотря на растущий дефицит торгового баланса. Он вырос на 41,2% по отношению к иранскому томану, на 29,3% –к пакистанской рупии, на 7,3% по отношению к доллару, на 6% —к юаню и на 4,9% по отношению к евро.

Такой рост курса в ВБ объясняют запретом на использование иностранной валюты для внутренних операций, ограниченной внутренней денежной массой, ростом объемов поступающих в страну денежных переводов и экспортными поставками, номинированными в долларах.

Попутно отмечается, что в 2023 году приток средств в Афганистан от ООН составил около 1,12 млрд долларов вслед за 1,8 млрд долларов, полученными в 2022 году.

«Рынок Forex для афгани выглядит сбалансированным и не имеет признаков параллельного валютного рынка, что подразумевает возможные неустановленные внешние источники финансирования для покрытия валютного дефицита», — констатируют эксперты Всемирного банка.

В то же время, как отмечается, экономика Афганистана демонстрирует структурное снижение совокупного спроса. Около двух третей афганских домохозяйств сталкиваются с проблемами в поддержании средств к существованию и потреблении. Согласно недавнему отчету Международного комитета Красного Креста, массовый всплеск безработицы усугубил гуманитарный кризис в стране. 44% людей не имеют достаточного количества продуктов питания.



Эксперты, признавая сильную динамику афгани в последнее время, относятся к нему скептично. «Афгани хорошая инвестиция – вы это серьезно? – замечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. – На мой взгляд, в лидеры роста афганскую валюту вывели дефляция и гуманитарная помощь. И инвесторам можно только горько улыбнуться и тут же забыть про эту новость».

Эксперт указывает также на отсутствие возможности операций с афгани. «Например, оператор Сбербанка на мой звонок ответил, что с данной валютой банк не работает ни в наличной, ни в безналичной форме», – рассказал он.

Любой актив, в том числе валюта, имеет периоды, в которые он опережает другие активы по тем или иным причинам, поясняет, в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. К тому же, когда речь идет о столь коротком по меркам инвестиций отрезке времени, как квартал.

Конечно, считает эксперт, эта тенденция может продолжиться, тем более что финансово-экономические условия для афганской валюты улучшились благодаря международной помощи Афганистану и возвращению страны в международную торговлю.

Однако немаловажную роль в таком результате афгани играет эффект низкой базы, отмечает аналитик: за 10 лет валюта подешевела к доллару почти в 2,5 раза, причем только с мая по декабрь 2021 года — более чем в 1,5 раза, после чего перешла к восстановлению. То есть она лишь вернула часть потерь прошлых лет

К тому же афгани далеко не свободно конвертируемая валюта, очень неликвидная. Она мало распространена в других странах, в том числе в безналичной форме. Поэтому вряд ли она подходит даже в качестве небольшой части диверсифицированного портфеля валют инвестора.