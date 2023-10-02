Аналитики ждут разворота рубля

С самого открытия валютных торгов в 07.00 мск в понедельник, когда на рынке присутствуют лишь матерые спекулянты, рубль резко обесценился. Пара доллар-рубль начала всерьез тестировать на прочность техническое сопротивление 98,5, закрепление над которым открывает дорогу на движение курса чуть выше 100 руб. за доллар.

Статья по теме: Курс доллара превысил отметку в 99 рубля впервые с середины августа

Выход на торги крупных участников улучшил ситуацию лишь на пару часов.

Сейчас Банк России резко снизил объем валютных интервенций и уже не играет большой роли в курсообразовании. Экспортеры же в первых числах октября традиционно уменьшили свою активность на валютном рынке, поскольку основная масса рублей им нужна в конце месяца. Пока же они, похоже, ждут еще более благоприятной для себя ситуации.

Статья по теме: Силуанов припугнул рубль

«Завершение налогового периода привело к ускорению нисходящей динамики рубля, как это и происходило в предыдущие несколько месяцев. Правда, пока ключевые валюты удается удерживать ниже полуторалетних вершин к рублю, которые были достигнуты в середине августа», – пишет в своем обзоре эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В результате, в течение дня курс уходил выше 99 руб. за доллар.

Практикующие трейдеры в беседе с «Экспертом» высказали мнение, что у властей нет реальных инструментов для обуздания падения рубля.

«На прошлой неделе было несколько заявлений высокопоставленных чиновников о необходимости сдержать падение курса рубля, – сказал «Эксперту» один из крупных игроков валютного рынка. – Но все они выглядят либо по-детски наивными, как поставить какую-то “мембрану” курсу, либо дадут эффект через несколько месяцев, как возможное повышение ставки ЦБ».

Несмотря на катастрофическое положение рубля, практически все эксперты верят в его небольшое укрепление.

«Мы ожидаем, что курс рубля достигнет 90 за доллар в 2023 году и останется на этом уровне до конца 2024. Несмотря на значительное снижение экспорта, российская валюта остается недооцененной на 15-20% из-за оттока капитала. Он связан с выкупом активов у нерезидентов и, возможно, с накоплением валютной ликвидности под такие сделки», – полагают аналитики Sberbank CIB.

Но пока нет никаких оснований полагать, что такие сделки завершатся в обозримом будущем. Бизнес всегда руководствуется в первую очередь собственными интересами, и публичным компаниям выгодно выкупить у недружественных нерезидентов свои акции за полцены.

Правда, государство может запретить на какое-то время подобные сделки.

По-прежнему аналитики связывают улучшение ситуации на валютном рынке с увеличением притока долларов и евро от нефтяников вследствие роста цен на нефть.

«Предотвратить более быстрое ослабление рубля все же способно постепенное увеличение экспортной выручки, которое уже должно происходить на фоне высоких нефтяных цен. Они значительно выросли с начала июля, что способно компенсировать санкционные и геополитические ограничения, а также добровольное сокращение поставок нефти из РФ. К тому же ценовой потолок на российскую нефть почти не действует, что признают и на Западе», – рассуждает Бабин из БКС.

Однако эти аргументы приводились еще полтора месяца назад, но рубль укрепляться по-прежнему не хочет.

Не исключено, что через какое-то время начнет действовать повышение ключевой ставки ЦБ. Тогда рынок розничного кредитования схлопнется, население станет приобретать меньше товаров и импортеры снизят свой спрос на валюту.

«ЦБ хочет помочь рублю, но не выходит. Ставку повысили, кредитование — ограничили. Это должно бы сдержать импорт и поддержать рубль, но эффекта мы не видим. Возможно, он просто ещё не успел проявиться за пару месяцев», – говорят аналитики компании InvestFuture.

Что же касается ближайших перспектив рубля, то не исключено, что завтра-послезавтра он в паре с долларом перешагнет отметку 100. В таком случае можно ждать очередной партии словесных интервенций в поддержку российской валюты со стороны чиновников, но большого влияния на курс они не окажут, поскольку рынок к ним привык.

Однако, предполагают трейдеры, нельзя исключить того, что власти «попросят» госкомпании увеличить продажу валютной выручки, чтобы наказать рублевых «медведей», а заодно сподвигнуть «рыночных» экспортеров начать более активно продавать валюту на опасениях, что курс рубля укрепится и будет не более, а менее благоприятным для них.