Часть затрат по лизингу возместят власти Москвы крупному производителю оптики

Власти столицы решили предоставить субсидию городскому производителю оптики «Айкрафт», с помощью которой компания сможет компенсировать часть своих затрат по лизингу на закупку оборудования. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица оказывает всестороннюю поддержку московским производителям. Например, в 2023 году компании по выпуску контактных линз и очков "Айкрафт" город выдаст субсидию на 1,7 млн рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Благодаря этому на предприятии установят оборудование для новой линии по выпуску продукции», – сказал Владимир Ефимов.

Предприятие работает в Москве более двух десятков лет и входит в число крупнейших производителей оптики. Кроме того, это единственный в стране завод, владеющий роботизированным производством очков. Используя роботов, компания ускоряет процесс производства и экономит на электроэнергии.

«Ежемесячно предприятие выпускает свыше 60 тысяч пар очков. Благодаря поддержке города компания расширила технологический парк оборудования новыми установками, что позволит увеличить производство продукции в несколько раз», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По официальным данным, в столице работает более 200 предприятий, которые выпускают медицинские изделия и лекарственные средства. Они могут получить от города несколько видов субсидий. В их числе на возмещение части затрат по лизингу (до 100 млн рублей в год), на выплату процентов по кредитам на покупку оборудования (до 200 млн), на техприсоединение к инженерным сетям (до 100 миллионов рублей в год).