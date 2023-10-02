«Черкизово» и «Приосколье» получили запросы от ФАС из-за повышения цен на мясо кур

Федеральная антимонопольная служба РФ направила запросы по поводу обоснованности повышения цен трем ведущим российским производителям мяса курицы — ПАО «Черкизово», ГАП «Ресурс» и АО «Приосколье».

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«ФАС России установила, что крупнейшие производители мяса курицы "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Это означает, что компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение», — указывается в сообщении антимонопольной службы.

Подчеркивается, что в случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен компаниям могут быть назначены оборотные штрафы.

В ведомстве отмечают, что компаниям «Черкизово» и ГАП «Ресурс» при согласовании сделок экономической концентрации ранее были выданы предписания, согласно которым предприятия должны направлять ФАС обоснования повышения цен на мясо кур более чем на 5%.