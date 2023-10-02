Экс-разведчик США рассказал, как может завершиться украинский кризис

Москва способна принудить киевский режим к капитуляции, оказывая постепенное военное давление взамен активных боевых действий, поскольку на данный момент ВСУ по факту уже разгромлены.

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Об этом заявил бывший сотрудник разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, передает ТАСС.

«В интересах России было бы не "давить педаль в пол" в военном отношении, теряя десятки тысяч солдат, которых терять не хочется, а оказывать постепенное военное давление на Украину — не ради заморозки конфликта, а чтобы спровоцировать политический коллапс [киевского режима]», — приводит агентство слова экс-разведчика.

По его мнению, решение России «может продлить боевые действия, но этот конфликт не будет продолжаться вечно».

Риттер подчеркнул, что фактически украинские войска разгромлены, что позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта.