«Газпром» и «Росатом» поставят плавучие атомные энергоблоки для месторождений Сахалина

Холдинг «Газпром» и госкорпорация «Росатом» обсуждают возможность поставки плавучих атомных блоков для энергоснабжения месторождений на Сахалине.

Как пишет «Коммерсантъ», компании рассматривают возможность отправить на Киринское и Южно-Киринское месторождения плавучие блоки мощностью до 116 МВт. Уточняется, что из них 45 МВт будет использовано для проектов «Газпрома», остальные пойдут региональным потребителям, передает «Интерфакс».

В «Газпроме» подтвердили планы по использованию плавучих атомных энергоблоков для ряда объектов Сахалинского центра газодобычи, пишет издание, напоминая, что летом также стало известно о возможности использования таких блоков вдоль Северного морского пути, о чем глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял в ходе ПМЭФ. По словам гендиректора госкорпорации, имеется спрос как минимум на 15 таких энергоблоков вдоль линии СМП.

Сообщается, что также рассматривается применение четырех плавучих энергоблоков для месторождений Тамбейского кластера на Ямале. По оценкам аналитиков, стоимость строительства одного блока может составить 45–50 млрд руб.