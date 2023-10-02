Искусственный интеллект может довести планету до нового энергетического кризиса

Ожидается, что по степени воздействия на жизнь человечества искусственный интеллект (AI) будет уступать только интернету. Однако следует иметь в виду, что AI будет очень дорого обходиться человечеству в прямом смысле этого слова. Причем, имеется в виду даже не лишение работы сотен миллионов человек, о котором сейчас все говорят, а его отличительная черта, заключающаяся в огромном потреблении энергии.

Исследование ученых университета Вашингтона показывает, например, что сотни миллионов запросов чатбота ChatGPT компании OpenAI могут расходовать в день приблизительно 1 ГВт-час энергии, что эквивалентно потреблению электроэнергии 33 тыс. американских домохозяйств. Причем, эксперты уверены, что это только начало долгого и дорогого процесса и что потребление энергии AI в дальнейшем будет только расти.

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«Сейчас мы находимся, возможно, где-то на 1% от того, где можем оказаться благодаря AI через два-три года,- считает основатель компании Aible Ариджит Сенгупта.- Благодаря AI на планете произойдет реально очень сильный энергетический кризис, если ничего не предпринять».

Сердцем продвинутых компьютерных процессов сейчас стали дата-центры с их сотнями тысяч компьютеров и серверов, которыми владеют IT-гиганты Google, Microsoft и Amazon. Именно они являются основными потребителями энергии в нынешней AI-революции. При этом следует иметь в виду, что потребление энергии дата-центрами постоянно увеличивается по мере перехода с относительно, конечно же, простых процессоров CPU на более продвинутые графические процессы (GPU) компании Nvidia, потребляющие значительно больше электроэнергии.

«В течение следующего десятилетия GPU станут основой AI-инфраструктуры,- цитирует Yahoo Finance Брэйди Брим-Дефореста, главу консалтинговой компании Formula Monks, специализирующейся на искусственном интеллекте.- GPU же потребляют в 10-15 раз больше энергии на производственный цикл, чем CPU. Они очень энергоемки. Потребление энергии резко вырастет благодаря энергетическим аппетитам искусственного интеллекта».

Исследование профессоров Бенджамена Ли и Дэвида Брукса показывает, что в 2015-21 годах потребление электроэнергии дата-центрами росло в среднем на 25% в год. Однако это было до появления генеративного AI, который потребляет значительно больше энергии.

При этом рост производства энергии за счет развития возобновляемых источников энергии в тот же промежуток времени, по данным Управления энергетической информации США, составлял 7% в год. Разрыв между потреблением электроэнергии искусственным интеллектом и увеличением ее выработки возобновляемыми источниками энергии и без того значительный в 2015-21 гг. сейчас стремительно увеличивается.

Чтобы хоть как-то компенсировать этот разрыв, крупнейшие облачные провайдеры Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services должны инвестировать средства в развитие возобновляемой энергетики. Они обещают обнулить выбросы углерода в атмосферу. Так, Azure объявил о своем нейтральном углеродном статусе еще в 2012 году. В компании надеются выполнить это обещание через 7 лет. Amazon рассчитывает перейти полностью на потребление возобновляемой энергии уже к 2025 году, а обнулить выбросы углерода к 2040 г. Что касается Google, то он планирует перестать загрязнять воздух двуокисью углерода тоже к 2030 году.

Энергетическая проблема стоит очень серьезно. Не удивительно, что сейчас начали появляться компании, специализирующиеся на разработке способов более эффективного использования моделей AI, в первую очередь, в отношении энергопотребления.

«Можно, к примеру, сократить потребление энергии на треть за счет перехода к бессерверной технологии»,- объясняет Ариджит Сенгупта.

Специалисты считают, что самыми большими бенефициарами этих процессов будут операторы дата-центров. Речь идет о стремительном росте числа компаний, которые будут арендовать пространство в «облаке», а не строить собственные дата-центры.