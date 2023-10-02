Как открыть сломанный замок входной двери

Современные запирающие системы, установленные на металлических дверях, обычно обладают высоким классом защиты от кражи и несанкционированного вскрытия, в них используются бронепластины, дополнительные ригели, выступающие с нескольких сторон двери, пины с защитой от высверливания и магниты в чипе ключа. Но каким бы надежным не был замок, установленный на двери, всегда существует риск возникновения непредвиденных обстоятельств, требующих экстренного открытия, так как любой сложный механизм может выйти из строя по самым разным причинам, и замки не являются исключением.

Выход из строя замка входной двери – явление нечастое, случается не каждый день, поэтому в большинстве случаев мы не готовы к такому неприятному сюрпризу. Это происходит по нескольким причинам:

Физический износ запорного механизма. Особенно подвержены этому подвижные части замка, на которые приходится основная нагрузка. Срок службы дешевых замков может существенно сократиться из-за использования в процессе изготовления слишком хрупких или слишком мягких сплавов.

Дверное полотно провисает из-за допущенной ошибки при установке двери. В этом случае замок в коробке может заклинить.

Замочная скважина засорилась, заржавела или в нее попал посторонний предмет. Ключ не поворачивается в замке или поворачивается с трудом, что также может привести к его поломке.

Запирающий механизм неисправен из-за производственного брака.

Неправильное использование замка.

Попытки взлома злоумышленником. Дверь не смогли открыть, но замок поврежден и его невозможно открыть ключом.

Какова бы ни была причина, хозяин дома попадает в неприятную ситуацию – замок входной двери не открывался.

Что предпринять

Если дверь деревянная и замок закрывается на один оборот, попробуйте отжать дверь. Это можно сделать с помощью лома, гвоздодера или топора. В этом случае повреждение двери и дверной коробки неизбежно, но это лучше, чем выбить дверь. Кроме того, выбить можно только деревянные двери, открывающиеся внутрь.

Этот метод не работает на металлических дверях. В цилиндровых замках с низкой степенью защиты цилиндр замка высверливается, повреждая секретные пины внутри цилиндра. В любом случае замки придется менять.

Есть еще один способ – это выбивание личинки. В этом случае будет поврежден не только сам запорный механизм, но и дверное полотно. Вставляется зубило или кернер в замочную скважину цилиндрического замка и наносятся удары тяжелым молотком. Этот метод трудоемкий и сопряжен с риском травм.

Существуют также так называемые «умные» методы вскрытия. В этом случае используются булавки, скрепки или заколки. Таким образом легко, якобы, открываются цилиндрические и сувальдные замки, но на самом деле это не так – этот метод практически невозможно реализовать, он работает только с несколькими простыми запирающими механизмами, требует специальной подготовки, немалого терпения и много времени. В противном случае вместо того, чтобы использовать специальные отмычки, злоумышленники просто использовали бы скрепку, чтобы открыть замок.

Стоит ли вскрывать замки самостоятельно

Чтобы решать такие проблемы самостоятельно, нужно свободное время, инструменты, знания и навыки. Замки с уровнем безопасности 3-4 невозможно открыть самостоятельно, лучшее решение – это обратиться в профессиональную компанию по обслуживанию замков. Ситуация только усугубится при отсутствии понимания конструкции запирающего устройства и опыта его обслуживания. В результате время уходит, и на решение проблемы приходится тратить больше денег. Если вы не уверены в своих силах и способностях, лучше сразу обратиться за профессиональной помощью, но выбирать компанию по вскрытию замков нужно с высокими оценками и положительными отзывами. Сервисные компании дают гарантию на работу и предварительно рассчитывают смету. В их штат входят способные и опытные специалисты. Мастера отремонтируют запирающий механизм быстро и качественно.

Работа специалистов

В Санкт-Петербурге и области аварийная служба LocksOpen успешно работает уже более 15 лет и предоставляет широкий спектр услуг, связанных со вскрытием дверей, сейфов и автомобилей. Сервис обладает уникальным набором качеств, которые делают его надежным и гарантирует прекрасный результат:

Мастера со стажем не менее 5 лет смогут открыть замки любой сложности не повредив замок. В этом случае используется специализированное сертифицированное оборудование от ведущих производителей замков.

Заявки принимаются круглосуточно, при срочных заказах технический персонал прибудет в течение 15-20 минут после принятия заявки, во всех районах города дежурят свободные специалисты.

Заключается с заказчиком договор на оказание услуг, по завершению работ выдается акт выполненных работ, квитанция ​​об оплате и гарантийный талон на все замененные детали и механизмы (при наличии).

Принимаются удобные для клиента способы оплаты, в том числе наличные и банковские карты, для юридических лиц возможен безналичный расчет.

Полностью соблюдается конфиденциальность клиентов.

По желанию заказчика могут быть предоставлены и другие услуги: ремонт или замена замков, установка различной фурнитуры.

Вскрытие железных дверей LocksOpen (СПБ) выполнит быстро и качественно, а также поможет заменить замок на вашей двери. Обратившись в LocksOpen, вы можете быть уверены, что квалифицированные специалисты прибудут в кратчайшие сроки и профессионально откроют ваши дверные замки. Компания работает в Санкт-Петербурге и всей Ленинградской области с 2008 года. Свяжитесь со специалистами в любое удобное для вас время по телефону +7 (812) 385-75-10 или оформите заказ на сайте компании locksopen.ru. Менеджер свяжется с вами в течение пяти минут.