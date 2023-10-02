Каждый третий россиянин сталкивался с мошенническими клонами официальных приложений банков

Треть опрошенных компанией ITFB Group россиян сталкивались с мошенническими клонами приложений банков, при этом 4% из респондентов потеряли средства.

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Об этом говорят результаты опроса компании ITFB Group, с которым ознакомился ТАСС.

Эксперты отмечают, что после введения санкций против российских кредитных организаций и удаления их из магазинов приложений, число их мошеннических клонов увеличилось. В связи с этим 42% россиян оставляют на карте лишь небольшое количество денег, а 9% полностью снимают все средства, сообщается в исследовании. Каждый пятый (22%) хранит на карте все свои деньги, устанавливая суточные, недельные или месячные лимиты на снятие наличных или переводы, уточняют исследователи.

Те, кто столкнулись с клонами банковских приложений, рассказали, что злоумышленники распространяют ссылки через мессенджеры, соцсети и электронную почту (44%), а также звонят по телефону и убеждают установить «обновленное» приложение (35%). Также мошенники предлагают фейковое ПО на маркетах смартфонов (12%) либо «ловят» своих жертв через фишинговые сайты (9%).

По словам руководителя отдела iOS-разработки департамента мобильной разработки ITFB Group Никиты Бородкина, мошеннические клоны максимально похожи на официальные приложения, при этом используются официальный дизайн бренда и изображения карт. «Распространять вредоносное ПО через маркеты смартфонов у мошенников получается не всегда, поэтому они широко используют социальную инженерию и убеждают пользователей установить приложение с помощью соцсетей, мессенджеров, телефонных обзвонов. Так распространяются приложения "Сбер 2.0" и "Поддержка Сбербанка". Этот софт не имеет никакого отношения к банку, за ним прячутся мошеннические программы удаленного доступа к устройству. Визуально клон полностью имитирует официальное приложение», — предупредил эксперт.