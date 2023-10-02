Экономика Китая стабилизируется, производственная активность вернулась к росту

Деловая активность в Китае в сентябре наконец начала расти. По данным Национального бюро статистики КНР, в первом осеннем месяце индекс деловой активности PMI вырос с 49,7 в августе до 50,2 (при прогнозе в 50,0), означающего рост экономики. Рост производственной активности, по мнению CNBC, стал очередным подтверждением постепенной стабилизации второй экономики планеты, которая, похоже, достигла дна, оттолкнулась от него и пошла наверх.

Первые признаки улучшения ситуации в экономике Поднебесной появились еще в августе, когда ускорились рост производства и розничных продаж и сократился спад экспорта и импорта, а также ослабло дефляционное давление. Еще в августе, причем, на удивление, сильно выросла прибыль предприятий – на 17,2%, хотя в июле по этому показателю было солидное снижение на уровне -6,7%.

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«PMI в производстве вместе с хорошей прибылью промышленных предприятий позволяют говорить, что ситуация в экономике начинает выправляться»,- объясняет главный экономист Guotai Junan International Чжоу Хао.

Индекс деловой активности PMI в секторе услуг и строительстве тоже вырос: с августовских 51 до 51,7 в сентябре. Сложный индекс деловой активности в производственной и непроизводственной сферах подрос с 51,3 до 52,0. В статистику включены прогнозы по так называемой Золотой неделе, самого долгого в Поднебесной праздника, который начался в минувшую пятницу с фестиваля и который продлится до 6 октября.

Поездки по железной дороге 29 сентября достигли 20 млн, что является рекордом поездок за один день. Не удивительно, что власти считают, что Золотая неделя в 2023 году станет самой популярной за всю историю наблюдений.

Сдвиги к лучшему заметны в большинстве секторов и отраслей, кроме одного – строительного сектора, на стабилизацию ситуации на котором уйдут, по мнению экономистов, годы, если не десятилетие. Утешение, что сейчас проблемы хотя и не такого уровня и масштаба испытывают строительные отрасли и многих других стран, конечно, слабое. Особых улучшений в секторе пока незаметно несмотря на то, что власти провели ряд мер, призванных улучшить обстановку на рынке жилья.

Между тем, цены на новые дома и квартиры упали в августе максимально за последние 10 месяцев, а инвестиции на рынке недвижимости снижаются уже 18 месяцев кряду.

Китайские власти не дремлют. Основатель China Evergrande Group, долги которой приблизились к трети триллиона долларов, сейчас находится под фактическим арестом за «преступления».

Азиатский банк развития (ADB) на прошлой неделе снизил свой же прогноз по экономическому росту для Китая с 5,0% (в июле) до 4,9%.

Экономисты отмечают, что для выполнения поставленных в начале 2023 года задач на год – ок. 5% экономике Поднебесной наверняка еще понадобится помощь властей.

«Частично стабилизация китайской экономики объясняется ослаблением жестких правил на рынке недвижимости,- говорит главный экономист Pinpoint Asset Management Чзан Чживей.- Главный сейчас вопрос заключается в том, будет ли фискальная политика больше акцентирована на поддержку (экономики). Я думаю, что будет, но изменения в фискальной политике скорее всего произойдут не в этом, а в следующем году».