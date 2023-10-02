Компания S7 и власти Мурманской области договорились о создании судоремонтного предприятия

S7 Group планирует инвестировать в создание судоремонтного предприятия в Мурманске.

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Как сообщается на сайте Министерства информационной политики региона, соответствующее соглашение заключили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель совета директоров S7 Group Евгений Елин.

«Отмечу, что компания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске. Первое, о чем мы договорились — развитие промышленных мощностей и создание современного предприятия по судоремонту», — приводятся в сообщении слова Чибиса.

Губернатор подчеркнул, что проект особенно актуален «с учетом текущей конъюнктуры и потребностей».

Председатель совета директоров S7 оценивает инвестклимат в Мурманской области как позитивный. Топ-менеджер отмечает, что компания является не только авиационной, но и инженерно-производственной. «Мы заинтересованы в восстановлении судоремонтного завода в Мурманске. Здесь мы используем весь наш опыт создания промышленных производств», — сказал Елин.

Сообщается, что S7 Group выступит одним из инвесторов проекта создания культурно-делового центра «Новый Мурманск». Глава региона пояснил, что ранее проект планировалось реализовать на территории судоремонтного завода, однако теперь его перенесут на другую территорию.

S7— крупнейшая российская частная авиационная группа, в которую входят перевозчики «Сибирь» и «Глобус», а также вспомогательные структуры. Компания базируется в новосибирском аэропорту «Толмачево» и московском «Домодедово».