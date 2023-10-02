Лучшие рапсодии мира с Фабио Мастранджело

Оркестр Москвы «Русская филармония» представят мировые шедевры от Венгерской рапсодии Листа до Богемской рапсодии группы «Queen»! Известные солисты-виртуозы, оркестр «Русская Филармония» и блистательный дирижер Фабио Мастранджело исполнят лучшие рапсодии мира в классическом, джазовом и рок стилях!

Знаменитая Вторая рапсодия Листа и Богемская рапсодия группы «Queen» прозвучат в масштабном оркестровом звучании.

Выдающееся сочинение Рахманинова "Рапсодия на тему Паганини" для фортепиано с оркестром, а также одно из лучших произведений Гершвина - "Рапсодия в стиле блюз" прозвучат в исполнении самого яркого молодого пианиста XXI века Филиппа Копачевского - лауреата восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса имени Шуберта (Германия), Международного конкурса в городе Энсхеде (Нидерланды), обладателя специального приза XVI международного конкурса имени Чайковского. Его концерты регулярно проходят во многих городах России, а также в Европе, США, Бразилии, Аргентине, Китае. Пианист выступает со всеми ведущими оркестрами России.

Родион Петров — победитель самых престижных Международных конкурсов, среди которых знаменитый конкурс им. Паганини в Италии. Скрипач неизменно покоряет публику своей блестящей техникой, ярким исполнением и особенной подачей звука. Играет на уникальной коллекционной скрипке 1745 года итальянского мастера Джованни Баттиста Гваданини — ученика знаменитого Антонио Страдивари. Участник Квартета им. Давида Ойстраха. Выступает на лучших концертных площадках мира.

Фабио Мастранджело - один из самых востребованных дирижеров России и мира. Маэстро можно назвать «самым известным итальянцем в музыкальных кругах современной России». С 1 сентября 2018 года является главным дирижёром Симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония», с которым начал свое сотрудничество более десяти лет назад.