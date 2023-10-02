Московский академический театр сатиры открыл юбилейный сотый сезон спектаклем «Иван Васильевич» по пьесе Михаила Булгакова

В одной точке, на одной сцене сошлись две эпохи. А еще - самые разные случайные и неслучайные факты: и Булгаков, который 90 лет назад написал «Ивана Васильевича» специально для Театра сатиры, и столетний юбилейный сезон театра, и, казалось бы, легкая, но на самом деле содержащая в себе актуальную мысль об ответственности человечества за будущее, пьеса в духе Театра сатиры. Фантасмагоричность Булгакова неизбежно переходит в реальность, когда с ней соприкасаются режиссеры. И новая постановка Театра сатиры не исключение: все обстоятельства сложились так, что пьеса, о которой знают все и не знает никто, все-таки появилась на сцене театра. И именно в юбилейный 100-й сезон.

Сложно рассказывать о постановке, сюжет которой знаком каждому: инженер Тимофеев изобретает машину времени и случайно отправляет в прошлое управдома Буншу и вора Милославского, а царь Иван Грозный попадает в результате научного эксперимента в 30-е годы ХХ века. В этом смысле Сергей Газаров бросил вызов кинематографу, литературе и сценическому искусству, создав совершенно новый и актуальный спектакль – абсолютно чистый текст Булгакова, абсолютно чистый психологический театр, абсолютно реалистические персонажи, перемещающиеся во времени с помощью абсолютно современных постановочных технологий.

Яркая, музыкальная, шумная, смешная постановка, где в настоящий драматический театр вплетены элементы буффонады, шоу и цирка. Комедия положений в реалистичных декорациях с костюмами эпохи и узнаваемой музыкой, с портретной галереей картин русских художников и кинематографических образов немого кино. Где Римский-Корсаков уживается с джазом. Где футуристическая машина времени соседствует с Царь-пушкой, а бородатые бояре и слепые гусляры смешиваются в толпе с советскими милиционерами. И где финал-гротеск под «Время, вперед!» Свиридова становится отдельным спектаклем, который возвращает зрителя из 30-х годов и эпохи Ивана Грозного в XXI век.

Народный артист России Юрий Васильев, исполнитель ролей управдома Бунши и Ивана Грозного:

Пьеса «Иван Васильевич» потрясающая, в ней поразительные образы и ситуации. Требование у режиссера Сергея Газарова было одно - найти свое видение Ивана Грозного, сохранив визуальную достоверность исторического персонажа. Поиск пауз, оценок, пластики, темпоречи, попытка проникнуть в состояние человека, столкнувшегося с чем-то неизвестным и неизведанным, стало для меня в работе самым интересным.

Актриса Театра сатиры Александра Мареева, исполнительница роли Зиночки:

Больше всего в работе над спектаклем меня поразило то, что нам пришлось так глубоко погрузиться во времена и эпохи персонажей Булгакова. Такого подробного исследования роли и, соответственно, пластики, языка, костюмов, в моей практике еще не было. Мне пришлось пересмотреть огромное количество немых фильмов, а еще – спектаклей, фотографий, документальных хроник. Сергей Ишханович Газаров постоянно упоминал, что Зиночка – это актриса, которая не живет, а играет, упоминал то Медею, то Клеопатру, то Веру Холодную, то Марию Ермолову. И каждый раз я искала что-то новое: как играли артистки сто лет назад, как они выглядели, их способ существования на сцене.

Актер Театра сатиры Артем Минин, исполнитель роли Жоржа Милославского:

Когда мы работали над образом Милославского, вдохновлялись большим количеством артистов эстрадного жанра, как российских, так и зарубежных, а также великими иллюзионистами, танцорами и фокусниками, потому что Милославский «по профессии» - вор, а по натуре - большой артист, который любит и искусство в себе и себя в искусстве.

Артист Театра сатиры Илья Малаков, исполнитель роли инженера Тимофеева:

Главный герой спектакля – это не человек, а машина времени. Это символ развития человечества, который бездумно приближает своими безумными идеями и изобретениями техногенную катастрофу. Я, может быть, покажусь субъективным, поскольку именно мой персонаж изобрел эту машину. А вот феномен спектакля – в Юрии Васильеве, который исполняет одновременно две роли. У него колоссальная работа –и физическая, и техническая, и эмоциональная, и актерская.

Постановочная труппа:

Режиссер-постановщик: Сергей Газаров

Художник-постановщик: народный художник России Владимир Арефьев

Художник по костюмам: Мария Боровская

Художник по свету: заслуженный деятель искусств России Дамир Исмагилов

Режиссер по пластике: Сергей Землянский

Композитор: Алексей Айги

Музыкальное оформление: Софья Кругликова