На Основной сцене Театра на Таганке состоится премьера спектакля «Фигаро»

Кто чей сын, кому достанется невеста и когда уже закончится этот сумасшедший день в замке графа? Спектакль «Фигаро» — это театр в театре, эстетика и здоровый юмор. Новая постановка не будет перенесена в современность, но и «классической классики» зритель на сцене не увидит. Да что уж там, режиссер даже жанр своей работы определяет весьма замысловатым образом – «почти комедия». Ждем выхода «самого смышленого человека нации»!

В спектакле участвуют Ирина Апексимова, Роман Колотухин, Дарья Авратинская, Игорь Ларин, Лариса Долина и другие.

Режиссер Денис Бокурадзе, чьи постановки не раз были отмечены высшей театральной наградой «Золотая Маска», видоизменил некоторые поэтические сцены в «Фигаро»: автором новых стихов стал заслуженный артист России Николай Денисов (его песни исполняют Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды). Вся музыка в спектакле написана композитором Арсением Плаксиным. Помимо живого оркестра на сцене появятся авторские рисунки многократного лауреата премии «Золотая Маска» Виктора Никоненко: его сценографические и световые решения непременно погрузят зрителей в жизнеутверждающую и безумную атмосферу того самого дня.

Пьесу «Безумный день, или женитьба Фигаро» французский драматург Пьер Бомарше создал в 1778-1779 годах: ее слава быстро дошла и до России. Уже в 1781 году Екатерина II пожелала ознакомиться с текстом, чтобы поставить по нему спектакль в Петербурге. Бомарше предложение деликатно отклонил, зато собственноручно прочел свое творение наследнику императрицы, Павлу, когда тот путешествовал по Европе. Российские зрители все же увидели пьесу – в 1785 году на сцене Михайловского театра.

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