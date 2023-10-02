Названы иностранные компании с самой большой выручкой в России

Французская Leroy Merlin, японская JT Group и американская Philip Morris International вошли в тройку лидеров рейтинга Forbes крупнейших зарубежных компаний в России по выручке за 2022 год, сообщает издание.

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«В России первый магазин Leroy Merlin был открыт в 2004 году. Сейчас у компании в России 112 магазинов в 66 городах России, они обеспечивают работой 45 000 человек. В марте 2023 года Groupe ADEO заявила о передаче управления российским бизнесом местному топ-менеджменту», — говорится в пояснении к рейтингу.

По данным издания, выручка Leroy Merlin по итогам 2022 года составила 529,7 млрд рублей. Выручка японского производителя табака JT Group — 432,6 млрд рублей, компания имеет в России четыре завода, в которые за 20 лет инвестировала 4,6 млрд. Выручка еще одного представителя табачной промышленности, американской Philip Morris International, составила 399,9 млрд рублей. В России у PMI действует фабрика в Ленинградской области и дистрибуторское подразделение с филиалами в 100 городах страны.

«Рейтинг обновился почти наполовину — 22 компании выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в России, их место заняли новые участники — прежде всего из Китая, Турции и Белоруссии. Самое большое представительство в рейтинге сохранили компании из США», — сообщили в Forbes.

Составители рейтинга также отметили, что если в прошлом году в списке присутствовали компании из 17 стран, то в этом году — из 18. Американских компаний в прошлогоднем рейтинге было 10, сейчас — восемь. Далее идет Китай (рост с одной до шести компаний), за ним — Турция, Франция и Германия (по пять компаний). Причем число турецких компаний, попавших в рейтинг, за год выросло с одной до пяти.

