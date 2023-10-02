Невключение помощи Украине в бюджет США является временным — Песков

Отсутствие пункта о дальнейшей поддержке Киева в законе об американском бюджете — временное явление.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его убеждению, Вашингтон продолжит придерживаться линии по прямой вовлеченности в украинский конфликт.

«Очевидно, что это временное явление, и конечно же, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт», — приводит слова представителя Кремля «Российская газета».

Песков отметил, что усталость от украинского кризиса и «абсурдного спонсирования киевского режима» будет нарастать и повлечет фрагментацию политического истеблишмента.

В субботу, 30 сентября, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, до 17 ноября. Законопроект не включает средства на оказание дальнейшей помощи Киеву, следует из распространенного Белым домом заявления. Ранее, после одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса, глава государства заявил, что США «ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена». Байден призвал спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти в ближайшее время добиться одобрения инициативы о дальнейшем оказании помощи Киеву.