Обладателями Нобелевской премии по медицине стали разработчики мРНК-вакцины против коронавируса

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2023 года присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману.

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Об этом сообщает сайт Каролинского института Стокгольма.

Уточняется, что ученые получили премию за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволившие разработать эффективные мРНК вакцины от коронавирусной инфекции.

«Открытия сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, охватившей мир в начале 2020 года. Новаторские исследования лауреатов фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой. Это способствовало беспрецедентно быстрой разработке вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека нашего времени», — говорится в сообщении.

Во вторник, 3 октября, станет известно решение Нобелевского комитета по обладателю премии 2023 года по физике, 4 октября — по химии, 5 октября — по литературе. Имя лауреата премии мира станет известно 6 октября.