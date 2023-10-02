США устроили погром на долговом рынке Европы

Европейские рынки облигаций вошли в заключительный квартал года, ненадолго достигнув самой высокой за десятилетие процентной ставки для 10-летних бондов. Поскольку в самой Европе причин для их роста особенно не видно, можно предположить, пишет Bloomberg, что рост ставки является результатом «холодных ветров», дующих с западного побережья Атлантического океана.
Обстановка на бондовых рынках Старого Света действительно не располагает к оптимизму. Достаточно сказать, что Италия и Франция объявили тревожные прогнозы по дефициту своих бюджетов. Ничего нового в экономическом спаде на континенте, конечно, нет, хотя некоторые отличия все же имеются. Новое, к примеру, в неуклонном росте процентных ставок американских государственных облигаций и сила американского доллара. Индекс доллара с середины июля вырос по отношению к корзине остальных мировых валют на 6%, а ставки по 10-летним облигациям за эти же 2,5 месяца поднялись на 75 процентных пунктов.
По мнению Bloomberg, Европа сейчас оказалась бессильна перед этими силами. Существенно способствует ее «бессилию» и дорогая нефть, стоимость барреля которой все ближе к 100 долларам. Да, конечно, инфляция в последние недели начала замедляться и рост цен сейчас на континенте самый низкий в этом году, но иных причин инвестировать в активы в евро или фунтах стерлингов при сильном долларе особенно не видно.
Несмотря на очень высокие ставки спрос на правительственный долг, объем которого все время увеличивается, относительно невысок. Конец третьего квартала (в Японии сейчас, кстати, середина финансового года) выдался бурным. В сентябре серьезные потери понесли большинство секторов.
«Планета должна наращивать инвестиции в американские гособлигации,- считает Кит Джукс, главный стратег по валютам в Societe Generale SA.- Высокие ставки делают всю работу. Чем больше денег приходит из-за рубежа или остается в Америке, тем сильнее становится доллар».
Летом по росту ставок итальянские гособлигации, пожалуй, не уступали американским коллегам, а вот французские и немецкие показали более умеренный рост – на 50 базисных пунктов. Сомнения инвесторов понятны: цели по дефициту итальянского бюджета выросли одновременно со снижением прогнозов по росту экономики. Кстати, несмотря на снижение они, по мнению экспертов, сейчас все равно остаются чересчур оптимистичными.
Для Евросоюза очень важно даже не соотношение их с реальным положением дел, а насколько готовы их принять политики. Премьер-министр Италии Джорджия Меллони сейчас явно испытывает терпение Брюсселя, хотя пока все указывает на то, что она контролирует ситуацию у себя в стране и что она еще не перешагнула через красные линии. Bloomberg считает, что решить проблемы евро можно только сообща.
Несмотря на то, что сейчас всеобщее внимание привлечено к Италии, французский госдолг превосходит итальянский. В этом и следующем годах Париж так же, как и Рим, нарушит финансовые правила Евросоюза по предельному размеру дефицита бюджета. С другой стороны, дефициты бюджетов европейских стран после окончания коронавирусной пандемии, когда они достигли очень высоких размеров, сейчас снижаются. В августе и сентябре разрыв по ставкам между 10-летними итальянскими и немецкими гособлигациями вырос на 30 базисных пунктов достиг 190 пунктов.