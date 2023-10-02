США устроили погром на долговом рынке Европы

Европейские рынки облигаций вошли в заключительный квартал года, ненадолго достигнув самой высокой за десятилетие процентной ставки для 10-летних бондов. Поскольку в самой Европе причин для их роста особенно не видно, можно предположить, пишет Bloomberg, что рост ставки является результатом «холодных ветров», дующих с западного побережья Атлантического океана.

Обстановка на бондовых рынках Старого Света действительно не располагает к оптимизму. Достаточно сказать, что Италия и Франция объявили тревожные прогнозы по дефициту своих бюджетов. Ничего нового в экономическом спаде на континенте, конечно, нет, хотя некоторые отличия все же имеются. Новое, к примеру, в неуклонном росте процентных ставок американских государственных облигаций и сила американского доллара. Индекс доллара с середины июля вырос по отношению к корзине остальных мировых валют на 6%, а ставки по 10-летним облигациям за эти же 2,5 месяца поднялись на 75 процентных пунктов.