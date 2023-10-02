Премьера «Мера за меру» в Театре Маяковского: молодой режиссер Саша Золотовицкий исследует актуальность Шекспира

Антикомедия исследует актуальность пьесы Шекспира: зрителей ждет много живой музыки и площадного юмора, сближающего великого драматурга с сегодняшими заголовками в медиа.

«Проведя с Шекспиром полгода, мы в очередной раз убедились, что это интонации нашего времени: юмор, герои, злободневные понятия харасмента, бодишейминга, движение MeToo. В пьесе действуют обычные люди, застигнутые врасплох собственной природой, не способные подчинить разуму, даже очень развитому, хотя бы свое тело. Что не делает их монстрами, на наш взгляд. Нам

интересно исследовать именно эту растерянность и беспомощность человека перед встроенными инстинктами», – рассказывает Саша Золотовицкий.

Художником спектакля выступила Софья Шнырева, сотрудничавшая с Театром Ермоловой, Красноярским ТЮЗом и «Приютом комедианта», участница лабораторий в Театре Наций и МХТ имени Чехова. Хореографию поставила Саша Колосовская – выпускница New York Film Academy, автор перформансов и спектаклей физического театра, приглашенная актриса «Мастерской Брусникина». Роли исполняют актеры Театра Маяковского.

По сюжету правитель Вены, герцог Винченцио, объявляет о своем отъезде. Он просит побыть его наместником Анджело — судью, известного своей неподкупностью и порядочностью. Сам же герцог, скрывшись под обликом монаха Лодовико, остается в городе и тайно наблюдает за дальнейшими событиями. Это пьеса-ловушка, где почти каждый персонаж попадает в капкан, поставленный им для другого.

Спектакль «Мера за меру» вырос из Лаборатории игрового театра, прошедшей в Театре Маяковского в январе 2023 года и приуроченной к юбилею Андрея Гончарова. Участники изучали актуальное звучание пьес Шекспира и Мольера. Три эскиза были отобраны для постановки в Театре Маяковского.