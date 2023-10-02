Премьера спектакля Сергея Тонышева "Чагин"

Идея постановки этого текста родилась у режиссера Сергея Тонышева в рамках лаборатории «Хочу как О. Н.», стартовавшей в «Современнике» в прошедшем сезоне. А тандем модного автора и многообещающего режиссера — это сама суть философии «Современника».

Наделенный уникальной способностью запоминать абсолютно все, главный герой Исидор Чагин невольно оказывается заложником собственной памяти. Как распорядиться своим даром, казалось бы, обыкновенному человеку со скучной работой, типовой квартирой, ничем не примечательной жизнью и не предать себя и своих близких? Ведь дар на самом деле есть у каждого, а вот использовать его во благо умеют далеко не все.

Сергей Тонышев, режиссер: «Евгений Германович взял тип “маленького человека” из нашей литературы и поместил в сегодняшние события — не буквально, но в абсолютно понятные нам обстоятельства. Мы видим путь героя, который барахтается, как в стиральной машинке, и пытается вообще остаться человеком».

Сергей Тонышев — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская С. Женовача).

Поставил спектакли в МХТ им. Чехова, РАМТе, МТЮЗе, Коми-Пермяцком национальном драматическом театре (г. Кудымкар) и других театрах, а также в ВШСИ Константина Райкина.

Как хореограф выпустил спектакли в Театре Ермоловой, Театре им. Маяковского, Школе

драматического искусства, Центре театрального мастерства (Нижний Новгород).