Прибыли нефтяных компаний пробивают исторические максимумы

Перед открытием торгов в понедельник на рынке акций сложилась пограничная ситуация. В пятницу Индекс Мосбиржи закрылся чуть ниже 3140 пунктов. Это половина размера падения рынка от максимумов текущего года до сильной поддержки 3000 пунктов. Такие отметки выступают техническим сопротивлением росту.

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В начале дня инвесторы агрессивными покупками дали надежду, что данная преграда будет пробита, и Индекс Мосбиржи вновь пойдет в район 3300 пунктов. Но подкосила нефть.

После роста почти к $98 за баррель, нефть третий день сильно падает. Сегодня «черное золото» подешевело» более чем на процент и ушло в район $91.

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Никаких новостных и тем более фундаментальных поводов для такого снижения нет. По-прежнему подавляющее большинство аналитиков ждет роста котировок в район $100. Более того, стали появляться прогнозы об уходе нефти в район $105-120.

Но пока бурно росшие утром акции нефтяных компаний во второй половине дня перешли к снижению на фиксации спекулянтами прибыли.

Исключением стали лишь обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», взлетевшие на 3,7% и ставшие лидером роста дня.

В конце прошлой недели ажиотажным спросом пользовались привилегированные акции этой компании. Это происходило на ожиданиях высоких дивидендов, чему способствует ослабление рубля и очень сильная отчетность эмитента. Так, за первое полугодие 2023 года компания заработала по РСБУ 846,56 млрд руб чистой прибыли, в то время как за весь 2022 год показатель равнялся 60,7 млрд руб.

Аналитики по-прежнему рекомендуют покупать нефтянку.

«Сегодня вышли данные от Минфина по средней цене Urals за сентябрь, которая составила уже 83.08 за баррель. При среднем курсе доллара 96,65 мы получаем среднюю рублевую цену Urals в 8029. Это приводит к двум основным моментам: наполнение бюджета сейчас идет стремительно и прибыли нефтегазовых компаний сейчас пробивают исторические максимумы», — считают аналитики ИФК «Солид».

Однако нельзя исключить, что после отскока от сопротивления 3140 пунктов Индекс Мосбиржи вновь пойдет к отметке 3000 пунктов, и в таком случае все высоколиквидные акции не будут пользоваться спросом вне зависимости от цены на нефть и курса рубля.

Инвесторы продолжают удивительным образом реагировать на малозначимые новости по ряду эмитентов.

Так, сегодня в числе лидеров роста с результатом +3,2% стали акции «ИнтерРАО». Здесь причиной покупок стала новость о том, что компания повысила отпускные цены для Монголии и ведет соответствующие переговоры с Китаем. Поднебесная пока не поддается на увеличение цены на 7%, поэтому поставки ей ограничены.

Но доля этих стран в выручке «ИнтерРАО» очень мала, по оценкам, менее 10%, поэтому такое незначительное увеличение тарифов не сильно улучшит баланс энергокомпании.

Другой аномалией стал «НоваТЭК». Сегодня собрание акционеров крупнейшего российского независимого производителя газа приняло решение утвердить дивиденды за первое полугодие в размере 34,5 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности около 2%. Для получения дивидендов акциями нужно владеть по состоянию на 9 октября.

Такая дивдоходность в разы меньше безрисковой доходности ОФЗ (около 12,5% по ближним выпускам) и соответствует одно-двухдневной волатильности бумаги. К этому стоит добавить, что цены на газ пока хоть и приемлемы для российских газовиков, но далеки от идеальных.

Аналитики очень любят «НоваТЭК» за отличное корпоративное управление, «прозрачность» и амбициозные инвестиционные проекты. Но из-за дешевизны газа мало кто верит, что акции компании будут торговаться лучше рынка.

С точки зрения технического анализа, сейчас бумага торгуется на сопротивлении, пробой которого откроет потенциал роста в 6,5%.

В целом же картина по рынку акций вновь становится не очень радужной. Индекс Мосбиржи не смог преодолеть сопротивление 3140 пунктов. На рынке явно прослеживается сильное желание фиксировать даже незначительную прибыль.

Не исключено, что рынок вновь пойдет вниз. Однако это не обязательный сценарий. Многие аналитики ждут его ухода в район 3300 пунктов, то есть к годовым максимумам.

