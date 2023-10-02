«Роскосмос» запустит на орбиту 136 сверхмалых спутников для мониторинга поверхности Земли

Специалисты «Роскосмоса» приступили к работе над проектом группировки малых спутников «Грифон», позволяющей вести мониторинг поверхности всей планеты.

Об этом в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает «Интерфакс».

«Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием "Грифон". Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира», — сказал Борисов.

По его словам, система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки данных.

В конце июля в «Роскосмосе» сообщили, что РФ предложила африканским странам поучаствовать в разработке инфоспутниковой системы мониторинга Земли «Грифон».

«В основе концепции инфосистемы — новое осмысление подхода к космическим системам: появление единого информационно-космического пространства, состоящего из космической, наземной инфраструктур и мультиспутниковой информационной платформы, способной обрабатывать петабайты генерируемых из космоса данных, формировать продукты и сервисы, приближенные к условиям реального времени в области дистанционного зондирования Земли», — сообщала пресс-служба госкорпорации. Отмечалось, что система позволит получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов — со всей территории России.

Инициатором коммерческого проекта выступил головной институт госкорпорации — ЦНИИмаш.