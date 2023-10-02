Россия – Бахрейн: двусторонние отношения в позитивном ключе

«Развитие партнерских отношений для России – всегда приоритет, в том числе и со странами Залива. Наши государства настроены на развитие новых проектов, особенно в сфере торговли. Кроме того, устойчиво растет и товарооборот. Перспективы сотрудничества имеются во всех отраслях, поскольку в Бахрейне созданы отличные условия для экономической и инвестиционной деятельности по различным направлениям. Уверен, что участие делегации в РЭН-2023 и ПМЭФ-2024 создаст дополнительный импульс к развитию мультиформатного сотрудничества наших стран», – отметил Антон Кобяков.

Cтороны также обсудили реализацию совместных проектов не только на форумном треке, но и в контексте защиты популяции редких животных. В частности, поддержку соколиного центра «Камчатка» и присоединение к Декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, которая была подписана на ВЭФ-2023 между Россией, Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и ОАЭ.

«Участие Королевства Бахрейн в мероприятиях Фонда Росконгресс способствует установлению отношений стратегического характера между нашими государствами, а также развивает деловые связи между коммерческими структурами стран. Взаимовыгодные проекты – возможность не только закрепить дружеские отношения, но и создать уникальное международное бизнес-сообщество», – подчеркнул Ахмед Аль-Саати.

Также были затронуты вопросы проведения выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Манаме в январе 2024 года и проведение российской многоотраслевой выставки в Бахрейне при поддержке Российского экспортного центра и ТПП России.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 195 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 85 странах мира, с 279 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.

Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp, на арабском языке – t.me/RosCongressArabic. Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.