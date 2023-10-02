Российские военные отразили шесть атак ВСУ на трех направлениях

Российские военные за минувшие сутки отразили шесть атак украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

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Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка Донецкой Народной Республики», — указывается в сообщении.

Уточняется, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.

Три атаки отражены на Красно-лиманском и Южно-донецком направлениях, указывается в сводке оборонного ведомства.

На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 65 боевиков; на Ззапорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое, уничтожено до 35 украинских военнослужащих. На херсонском направлении потери ВСУ составили 30 человек.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 483 самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники», — информирует Минобороны РФ.