Российско-китайскую научную лунную станцию построят к 2035-2040 годам

Возведение Международной научной лунной станции (МНЛС) на поверхности естественного спутника Земли, будет завершено в 2035-2040 годах.
Об этом сообщил генеральный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин, передает «Интерфакс».
«Строительство всей миссии будет очень длительным, мы рассчитываем завершить строительство Международной научной лунной станции между 2035-2040 годами», — заявил Ли Гопин в рамках Международного астронавтического конгресса.
По его словам, Пекин намерен расширять сотрудничество в рамках программы с международными партнерами на разных уровнях.
В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания МНЛС; 16 июня того же года Россия и КНР представили «дорожную карту» строительства совместной лунной базы.
Проект будет включать в себя систему перелета между Землей и Луной; вспомогательную систему длительного периода эксплуатации на поверхности Луны; систему перемещения по лунной поверхности и выполнения операций; автоматические средства с комплексами научной аппаратуры; наземные вспомогательные и прикладные программные системы.