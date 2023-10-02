Российско-китайскую научную лунную станцию построят к 2035-2040 годам

Возведение Международной научной лунной станции (МНЛС) на поверхности естественного спутника Земли, будет завершено в 2035-2040 годах.

Об этом сообщил генеральный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин, передает «Интерфакс».

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«Строительство всей миссии будет очень длительным, мы рассчитываем завершить строительство Международной научной лунной станции между 2035-2040 годами», — заявил Ли Гопин в рамках Международного астронавтического конгресса.

По его словам, Пекин намерен расширять сотрудничество в рамках программы с международными партнерами на разных уровнях.

В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания МНЛС; 16 июня того же года Россия и КНР представили «дорожную карту» строительства совместной лунной базы.

Проект будет включать в себя систему перелета между Землей и Луной; вспомогательную систему длительного периода эксплуатации на поверхности Луны; систему перемещения по лунной поверхности и выполнения операций; автоматические средства с комплексами научной аппаратуры; наземные вспомогательные и прикладные программные системы.