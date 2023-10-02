Рост деловой активности в российских обрабатывающих отраслях в сентябре оказался максимальным с 2017 года

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей российской экономики в сентябре резко увеличился по сравнению с показателем августа.

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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленные данные анализа агентства S&P Global. Темпы роста активности в этом секторе оказались самыми высокими с января 2017 года, отмечают эксперты.

«Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,5 пункта в сентябре, увеличившись по сравнению с 52,7 пункта в августе, что свидетельствует о самом резком улучшении условий деятельности с января 2017 года», — сообщается в материале агентства.

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Поясняется, что значение выше 50 пунктов говорит о росте экономической активности, ниже — о спаде.

Аналитики обращают внимание на то, что в прошедшем месяце состояние производственного сектора в РФ резко улучшилось, одним из ключевых факторов при этом стало самое быстрое увеличение новых заказов с января 2017 года. Рост был обусловлен прежде всего внутренним спросом, указывают исследователи. Темпы появления новых рабочих мест стали самыми высокими с ноября 2000 года, говорится также в статье.

Рекордными темпами растут и закупки сырья, констатируют эксперты; это объясняется стремлением бизнеса делать запасы из-за колебаний курса рубля и роста инфляции.

Рост PMI обрабатывающих отраслей наблюдается второй месяц подряд, заметно превышая среднее значение долгосрочного ряда, подчеркивает S&P Global.