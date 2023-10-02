Производственная активность в России: такого не было с 2017 года

Первый осенний месяц оказался вполне успешным для российского производственного сектора. Как сообщает RTTNews, рост производства в обрабатывающих отраслях в сентябре оказался максимальным за последние 6,5 лет. Главной движущей силой впечатляющего роста, тем более примечательного, если вспомнить, в каких условиях он был достигнут, стал высокий внутренний спрос.

Российский индекс деловой активности PMI (индекс активности менеджеров по закупкам), рассчитываемый экономистами S&P Global, вырос в сентябре до 54,5. В августе он был существенно ниже - 52,7. Превышение PMI 50 пунктов, напомним, означает рост деловой активности в данном случае в производстве.