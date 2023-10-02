Производственная активность в России: такого не было с 2017 года

Первый осенний месяц оказался вполне успешным для российского производственного сектора. Как сообщает RTTNews, рост производства в обрабатывающих отраслях в сентябре оказался максимальным за последние 6,5 лет. Главной движущей силой впечатляющего роста, тем более примечательного, если вспомнить, в каких условиях он был достигнут, стал высокий внутренний спрос.
Российский индекс деловой активности PMI (индекс активности менеджеров по закупкам), рассчитываемый экономистами S&P Global, вырос в сентябре до 54,5. В августе он был существенно ниже - 52,7. Превышение PMI 50 пунктов, напомним, означает рост деловой активности в данном случае в производстве.
«Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,5 пункта в сентябре, увеличившись по сравнению с 52,7 пункта в августе, что свидетельствует о самом резком улучшении условий деятельности с января 2017 года»,— говорится в заявлении агентства.
Рост на 1,8 пункта, конечно, очень значительный. Не удивительно, что такими темпами российский производственный сектор рос в последний раз в начале 2017 года. Причинами высокого роста промышленности, по мнению экономистов, стали сильный спрос клиентов, запуск новых продуктов и успешное импортозамещение.
Обращает на себя внимание совсем незначительный рост числа новых экспортных заказов. Хотя, конечно, ничего удивительного в этом нет, если вспомнить вызовы, с которыми столкнулась экономика России на ключевых рынках.
Порадовал в сентябре и рынок труда, на котором был зафиксирован высокий рост числа новых рабочих мест – максимальный с ноября 2000 года! Специалисты объясняют его сильными ожиданиями дальнейшего роста производства в 2024 году.
Что касается цен, то инфляция закупочных цен в сентябре увеличилась до полуторагодичного максимума. Рост закупочных цен объясняется тем, что спрос в начале осени часто превышал предложение. Цены продаж выросли до максимума с апреля 2022 года.